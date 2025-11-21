Las Palmas sigue al alza y en el liderato con un 2-1 al Albacete

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas venció (2-1) al Albacete este viernes en el inicio de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion para alargar su gran momento con el liderato en solitario a falta de lo que hagan Deportivo de La Coruña y Racing de Santander.

El equipo amarillo calentó la tarde fresca y lluviosa en el Gran Canaria con dos goles en el primer tiempo. Manu Fuster, a balón parado, y Milos Lukovic, en una gran transición de los locales, pusieron a Las Palmas en posición inmejorable para seguir la racha.

El Albacete mejoró pero siguió siendo un equipo poco concreto en el área contraria hasta que, con la agitación de los cambios, Jon Morcillo hizo el 2-1 a 20 minutos del final. Aunque justo acababan de entrar Jesé y Jonathan Viera en los canarios, Las Palmas tuvo que dedicarse a defender viendo peligrar el triunfo.

Pese al corto marcador, los de Luis García no sufrieron en la tercera victoria seguida y la octava jornada consecutiva sumando para ponerse con 29 puntos como líder en solitario, con un partido más que Deportivo (26) y Racing (26). El Albacete, en su marcha irregular de victoria-derrota, se queda en mitad de tabla con 19.