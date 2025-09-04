Paquetá estudia demandar a la FA tras ser absuelto del caso de amaño de partidos

Londres (PA Media/dpa)

El futbolista brasileño Lucas Paquetá está considerando la posibilidad de demandar a la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) por pérdida de ingresos tras quedar absuelto de un caso de amaño de partidos, después de que su traspaso del West Ham al Manchester City se frustrara en 2023 en medio de dicha investigación.

El brasileño, que sigue en la plantilla del West Ham, fue absuelto de cuatro cargos de amaño por una comisión independiente, y la FA confirmó este miércoles que no recurriría el veredicto. Sin embargo, sí hubo dos casos probados, cuyas sanciones se decidirán en poco tiempo, según indicó la FA.

Ahora, según pudo saber la agencia de noticias PA, el jugador y sus abogados estudian demandar al ente federativo, al entender que esta investigación por presuntos amaños de la que finalmente el jugador ha sido exculpado impidió su traspaso al Manchester City en 2023.

Una declaración hecha por uno de los abogados de Paquetá, Nick De Marco KC, antes de una entrevista con la FA el 11 de septiembre de 2023, fue incluida dentro de los argumentos de la comisión que fueron publicadas el miércoles.

De Marco dijo que la filtración de información relativa al caso había "llevado al colapso de un traspaso del jugador que, por lo demás, estaba acordado entre West Ham y el Manchester City, del que tanto el jugador como el West Ham habrían recibido sumas sustanciales que ascienden a decenas de millones de libras. Tanto él como el West Ham se reservan todos sus derechos al respecto", expresó.

La comisión sí consideró probados los cargos relacionados con la supuesta falta de cooperación de Paquetá en la investigación, con sanciones aún por fijar. Sí se acusó al jugador de intentar deliberadamente recibir una tarjeta en cuatro partidos de la Premier League entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, pero los cargos no se consideraron probados.

Por su parte, la FA dijo que 253 apostadores distintos apostaron a que Paquetá recibiría una tarjeta amarilla en los cuatro partidos, y añadió que 27 podrían estar vinculados al jugador brasileño. Paquetá mantuvo que sólo tenía una relación real con cinco de las personas, con las cuales no hablaba con regularidad y rara vez sobre fútbol, según el futbolista.

Los datos de la FA hablaban de que los 253 apostantes hicieron apuestas por valor de más de 54.000 euros y obtuvieron un beneficio de más de 190.000 euros. Sin embargo, la comisión concluyó que el análisis de los datos de las apuestas no era "ilustrativo de un amaño" y consideró "preocupante" que la FA no presentara a ningún experto independiente para que analizara los datos de las apuestas.

Por ello, la comisión sentenció que no había "nada en la conducta sobre el terreno de juego de Paquetá" que hiciera avanzar a la FA en el caso de que hubiera buscado deliberadamente ser amonestado en alguno de los cuatro partidos.