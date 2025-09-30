Paraguay, ganadora de la VI Embassy Cup Diplomatic Soccer este fin de semana en Alcobendas.

Una cifra récord de jugadores de 37 embajadas participaron en esta competición de fútbol en la Ciudad Europea del Deporte en este 2025

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La embajada de Paraguay en España logró el triunfo tras derrotar en los penaltis (2-2, al término del partido) a la de Argentina en la sexta edición de la Embassy Cup 'Diplomatic Soccer', disputada este fin de semana en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas y en la que participaron una cifra récord de 37 embajadas y representantes de más de 60 nacionalidades.

Tercera fue Brasil en esta iniciativa privada, fundada en 2016 por unos enamorados del fútbol como plataforma de difusión de valores como la unión, el respeto y el intercambio cultural, y que ha sido reconocida por la ONU como "muy interesante y con enorme potencial de crecimiento por su filosofía y valores".

El sorteo oficial de los emparejamientos se celebró en la sede de LaLiga con la presencia de numerosos diplomáticos en representación de sus delegaciones, mientras que Alcobendas albergó la competición de fútbol dentro de su programación como Ciudad Europea del Deporte en este 2025.

El alto valor reputacional y carácter abierto de este torneo de fútbol le ha valido el apoyo institucional de las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), que la incluyó como acto oficial de la Semana Europea del Deporte y ha ido creciendo desde la primera edición en la que participaron 22 equipos.