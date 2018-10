Pareja: "No nací sevillista, pero moriré sevillista"

Publicado 24/08/2018 14:48:52 CET

El argentino Nico Pareja ha comparecido este viernes para escenificar su despedida del Sevilla FC, club en el que ha jugado durante los últimos cinco años y al que no duda que volverá como aficionado, porque no nació sevillista, pero sí morirá con ese sentimiento, según dijo.

"Ha sido camino hermoso del que cuesta desprenderse. Ha llegado el día que uno no quería que llegase nunca, que tantas veces he vivido de aquel lado despidiendo a amigos, y siempre me preguntaba qué pasaría cuando me tocara a mí. Y acá estoy, despidiéndome de la que fue mi casa los últimos cinco años, años que han sido una montaña rusa de emociones que he vivido intensamente cada día", comenzó.

El ya excapitán del club de Nervión se despidió acompañado del presidente Pepe Castro y de sus compañeros de plantilla, mientras encima de la mesa lucían los tres trofeos de Liga Europa que ganó con la disciplina hispalense.

"Ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado todo lo que pasé acá. Llegué a un Sevilla que había jugado dos previas para entrar en la Liga Europa y no sólo la disputó, sino que la ganó. Ésa y dos más. Un Sevilla de récords y de más finales", afirmó, además de recordar los momentos más difíciles.

"También con momentos duros, como la lesión que me tuvo apartado de los terrenos de juego la temporada 2015-16. Pero nada se compara con haber formado parte de este grupo de jugadores que lo han dado todo, se han sacrificado y han luchado y mostrado amor por estos colores", se sinceró.

Con una tremenda emoción en su rostro, recordó a sus compañeros y como se dejaron el alma por el escudo, algo ante lo que "no hay título ni récord que se pueda comparar". Además, "jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán no tiene precio ni comparación y ganar derbis tampoco" y haber sido capitán de ese equipo ha sido uno "de los orgullos más grandes" de su carrera.

"Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a formar parte de la historia de este gran club: José María del Nido, Monchi, José Castro y su Consejo de Administración, a los entrenadores que he tenido, a Joaquín Caparrós, a la gente que trabaja en cada departamento de este club, a Martagón, Lito, Pichón, al médico Julio Llamas...", agradeció.

Con la afición tuvo una consideración especialmente emotiva. "Muchas gracias afición por haberme hecho vivir el ambiente que tienen los partidos en el Sánchez-Pizjuán, que es único e irrepetible. Gracias por haberme impregnado de sevillismo, ayudarme a salir de los momentos más duros y mostrarme su cariño por la calle", gratificó.

Y, por último, agradeció también a su familia y amigos por compartir con él esta aventura. "Especialmente a mi mujer y a mis hijas, por ser el motor de mi vida, levantarme cada vez que estoy por caer y seguirme en este nuevo capítulo de mi carrera, porque sé que para vosotras es incluso más difícil que para mí", recordó.

"Le deseo los mejores éxitos a mis compañeros y lo mejor para el club, al que no tengo duda de que volveré como un aficionado más, porque no nací sevillista, pero moriré sevillista", concluyó.

Por su parte, el presidente del Sevilla, José Castro, quiso decir adiós "a un gran futbolista y persona, que lo ha dado todo por la entidad, y que es justo reconocérselo". "Un hombre que ha ayudado a ganar y aquí están las copas que lo demuestran. Ha sido parte integrante de esos equipos que han sido capaces de dejar en la historia del Sevilla FC títulos como éstos", rubricó.