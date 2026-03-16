Pathé Ciss y el Rayo frustran al Levante en el descuento

Archivo - Pathé Ciss con el Rayo Vallecano - Europa Press/Contacto/Federico Titone - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano, con un gol de Pathé Ciss en el descuento, ha rescatado este lunes un punto ante el Levante UD (1-1) en el último partido de la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports, en el que los madrileños, con uno menos desde el minuto 52 por la expulsión de Nobel Mendy, neutralizaron en el último momento el tanto logrado en la primera mitad por Carlos Espí para alejarse del descenso, en el que se anclan los granotas.

Iván Romero, con un testarazo que se marchó por el lateral de la red, y Manu Sánchez, con un primer remate a puerta sin problemas para Augusto Batalla, inauguraron las ocasiones levantinistas, mientras que Pedro Díaz avisó para los locales en un disparo que se fue demasiado alto.

Sin embargo, el gol se hizo esperar hasta el minuto 41, cuando Iker Losada puso un centro que Carlos Espí, de cabeza, se encargó de mandar cruzado al fondo de las mallas. Respondió Pedro Díaz con un cañonazo que rozó la escuadra, y Batalla tuvo que aparecer para negar el segundo tanto a Espí, que trató de sorprender con otro cabezazo.

Iñigo Pérez movió el banquillo a la vuelta de vestuarios, dando entrada a Álvaro García e Ilias Akhomach, buscando la reacción, que se truncó después de que Nobel Mendy, que ya tenía tarjeta, cortase un balón con la mano y viese la segunda amarilla en el minuto 52.

Los de Luís Castro, ya en superioridad, tuvieron la sentencia en las botas de Espí y Romero, que no acertaron a rematar en una ocasión clarísima. Aún así, el cuadro madrileño se volcó por el empate, pero pagaba cara la falta de acierto en los último metros; la más clara hasta el momento la tuvo en el 89, cuando Jorge de Frutos disparó a bocajarro pero se encontró con un atentísimo Mathew Ryan cuando Vallecas ya celebraba el tanto.

Sin embargo, en el descuento encontró el premio a su insistencia: centro al segundo palo, Florian Lejeune la peina y Pathé Ciss aparece para batir a Ryan. Después de unos minutos de incertidumbre por una posible mano del senegalés para acomodar el disparo, el colegiado mandó subir el gol al marcador (min.94).

Así, el equipo levantinista se dejaba dos puntos en su lucha por eludir el descenso. Los granotas, que todavía son penúltimos a pesar de sumar en sus tres últimos partidos, alcanzan los 23 puntos, a cinco de la zona de permanencia que establece actualmente el Deportivo Alavés (28), justo por delante del Elche CF (26). El Rayo, por su parte, llega a las 32 unidades, seis más que el descenso.