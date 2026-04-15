Patri Guijarro se baja de la selección con un esguince de tobillo

La centrocampista de selección española Patri Guijarro - RFEF

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de selección española Patri Guijarro dejó la concentración de España, pendiente el duelo contra Ucrania este sábado de clasificación para el Mundial 2027, después de confirmarse este miércoles que tiene un esguince en el tobillo derecho.

"Patri Guijarro causa baja en la convocatoria de Sonia Bermúdez después de sufrir un esguince de tobillo en el partido disputado ayer frente a Inglaterra", anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado oficial.

La jugadora del Barça no pudo terminar el partido de este martes en Wembley, que se saldó con derrota (1-0) ante Inglaterra, y fue sustituida a diez minutos del final con una torcedura de tobillo. La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, se mostró preocupada después del partido por una Guijarro que finalmente se baja de España, y se convertir en posible problema para el Barça.

"Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la RFEF, se ha decidido que la centrocampista vuelva a la Ciudad Condal para comenzar con su recuperación", añadió la Federación con la baja de una Guijarro pilar fundamental en el cuadro azulgrana, con la semifinal de Champions contra el Bayern dentro de diez días.