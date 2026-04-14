Claudia Pina ante Lucy Bronze en el Inglaterra-España de clasificación para el Mundial de 2027 - PRENSA RFEF

España sigue con su maldición inglesa

La selección femenina cae 1-0 en Wembley ante Inglaterra tras un irregular partido y se complica el billete directo al Mundial

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se complicó su clasificación directa para el Mundial del año que viene en Brasil después de caer este martes por 1-0 ante Inglaterra en Wembley, después de firmar un partido algo irregular, mejor tras el descanso, pero que no le sirvió para enmendar el tempranero gol local de Lauren Hemp.

Una vez más, españolas e inglesas libraron un encuentro de poder a poder, más animado en los segundos 45 minutos, donde se vieron las mejores oportunidades para ambas y donde a la campeona del mundo le volvió a faltar seguramente más lucidez y acierto en los metros finales como en el pasada final de la Eurocopa, con dos balones a la madera, y un fútbol más fluido en el primer tiempo, para al menos haber arañado un punto.

La 'Roja' alargó su maldición en suelo inglés, donde continúa sin ganar tras diez visitas, y ahora se ha quedado sin margen de fallo en esta fase de clasificación para la Copa del Mundo. Inglaterra aseguró el pleno de nueve puntos, tres más que una España con trabajo por delante, empezando el próximo sábado en Córdoba ante Ucrania, una buena oportunidad para además de volver a la senda de la victoria, mejorar el casillero de la diferencia de goles ante un posible empate a puntos con las de Sarina Wiegman.

Sonia Bermúdez apostó por su once más habitual para un reto de ganar por fin en suelo inglés y que se complicó demasiado pronto. Un saque de esquina de las locales no encontró un despeje adecuado y la pelota cayó finalmente a Lauren Hemp que remató a gol pese al intento de Cata Coll y Alexia Putellas de intentar sacarlo.

El tempranero tanto afianzó aún más el plan que había diseñado Sarina Wiegman. La campeona de Europa optó más por un bloque bajo, con marcas muy pegajosas para cortocircuitar el juego en el medio de la campeona del mundo, a la que le costó encontrar fluidez, echando de menos algo más de Mariona Caldentey o Alexia Putellas, mientras que en los costados Claudia Pina y Vicky López tampoco tenían demasiada influencia, aunque la madrileña fue de las pocas que intentó desbordar en alguna ocasión.

Inglaterra buscó la transición como arma para hacer daño porque tan metida atrás y con la buena presión visitante apenas pudo tenerlo. Aún así, tuvo un par de buenas ocasiones por medio de Lauren James y, sobre todo, Hemp, cuyo disparo tras una buena combinación con Lucy Bronze acabó golpeando el poste de la portería de España.

Poco a poco, la 'Roja' se adueñó del partido, pero sin arriesgar demasiado en su circulación para tampoco permitir a su rival contragolpear. Las ocasiones fueron con cuentagotas, con un cabezazo de Irene Paredes, al poco de marcar las inglesas, un afilado disparo cruzado de Vicky López y, sobre todo, uno de Ona Batlle en buena posición y que se le fue demasiado alto.

Inglaterra se mantuvo firme atrás y las visitantes continuaron sin encontrar su mejor fútbol y la forma de abrir huecos. Un remate de Patri Guijarro bien detenido por Hannah Hampton fue la última oportunidad de la número uno del ranking que también se llevó algún susto en el tramo final con un potente disparo de Alessia Russo, repelido por una Coll bien colocada.

ANIMADO INICIO DE SEGUNDA PARTE

Sonia Bermúdez no realizó ningún cambio para una segunda mitad que arrancó con más ritmo y las ocasiones también y además muy claras, con dos para cada bando. Olga Carmona y Vicky López se estrellaron con la madera, pero entre medias, Kendall y, sobre todo Russo en un mano a mano, perdonaron para una campeona de Europa que había abierto sus líneas y tuvo otra buena con un disparo cruzado de James.

Salma Paralluelo por una también gris Esther González fue el primer intento de revulsivo de la campeona del mundo, que amenazaba ahora mucho más, comandadas por una Pina más activa y por Vicky López, y con Inglaterra menos amenazante, pero que seguía resistiendo las acometidas de una España con nueva energía en el campo con Edna Imade, en busca de aumentar el peligro aéreo, y Lucía Corrales, pero que perdía a Patri Guijarro por un golpe en el pie.

Pese a todo, España terminó encerrando a las inglesas en su área, pero no encontró el premio del empate, pese a los numerosos centros en busca de un remate salvador que no llegó. Imade fue la que más cerca estuvo, pero su cabezazo lo salvó Hampton para dejar el triunfo en Wembley.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INGLATERRA, 1 - ESPAÑA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

INGLATERRA: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Kendall (Blindkilde Brown, min.72), Walsh, Stanway; Hemp, Russo y James (Kelly, min.81).

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona (Corrales, min.75); Caldentey, Guijarro (Serrajordi, min.81), Putellas; López, González (Paralluelo, min.62) y Pina (Imade, min.75).

--GOLES.

1-0, minuto 3. Hemp.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE). Amonestó a Bronze (min.85) y Hampton (min.94), por Inglaterra, y a Paredes (min.58), por España.

--ESTADIO: Wembley.