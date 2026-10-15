Pau Cubarsí y Patri Guijarro reciben el Premio Aldo Rovira de la temporada 2025/26 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas del FC Barcelona Pau Cubarsí y Patri Guijarro han recibido este jueves el Premio Aldo Rovira, galardón concedido por un jurado de periodistas que los reconoce como los mejores jugadores de la temporada 2025/26 en el primer equipo masculino y femenino del conjunto azulgrana.

Los galardones han sido entregados este mediodía en la Ciutat Esportiva Joan Gamper por representantes de la familia del exdirectivo Josep Lluís Rovira, en un acto en el que tanto el defensa central como la centrocampista balear han recogido por primera vez esta distinción tras la votación realizada por los informadores de diversos medios de comunicación.

Estos premios, creados por el propio exdirigente en homenaje a su hijo Aldo tras su fallecimiento en un accidente en 2009 a los 37 años, han alcanzado su decimoséptima edición en la categoría masculina y la sexta en la femenina, consolidándose como un reconocimiento tradicional dentro del entorno del club barcelonista.

En el historial del trofeo, Pau Cubarsí toma el relevo de Lamine Yamal, vencedor de las dos anteriores ediciones, mientras que Patri Guijarro sucede a Aitana Bonmatí, galardonada en los cursos 2022/23 y 2023/24, dentro de un palmarés que lidera Leo Messi con seis entorchados y en el que también figuran nombres como Alexia Putellas, Marc-André ter Stegen, Pedri o Gavi.