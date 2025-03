De Paul: "La baja de Bellingham es importante, pero saben jugar este tipo de competiciones"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul ha comentado este lunes que la baja de Jude Bellingham en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones es "importante", pero tienen jugadores de "mucha jerarquía" que "saben jugar" este tipo de competiciones y que por ello el equipo debe estar "mentalmente y físicamente al 100%".

"La clave del partido nos la tiene que decir el míster, pero la baja de Bellingham será importante para ellos. Aunque son el Real Madrid, tienen jugadores de mucha jerarquía y saben jugar este tipo de competiciones. El equipo tiene que estar mentalmente y físicamente al 100% porque va a ser una eliminatoria de mucho desgaste físico y mental, para el que estamos muy preparados. Tenemos mucha ilusión", comentó el centrocampista argentino del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrenta a los colchoneros ante el Real Madrid.

De Paul afirmó que el equipo "está muy bien" y con "mucha ilusión y ganas de jugar este tipo de partidos", aunque saben a qué equipo se enfrentan. "Queda mucha temporada y creo que las evaluaciones se hacen al final, pero es obvio que, a nivel personal, me siento bien", dijo sobre su rendimiento en los últimos partidos.

El argentino habló de la dificultad de enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu, que son "los últimos campeones de Europa". "Los dos equipos vamos a competir. En el partido no existe otra cosa que intentar hacer lo mejor para tu equipo y todo lo que sucede exteriormente queda sin ningún tipo de valor. Este tipo de partidos o de batallas son los que a uno le encanta jugar, pero que te desgasta porque necesita de mucha concentración", añadió.

Pero pese a ello, y a la dificultad del calendario en las próximas semanas, De Paul no sale del partido a partido: "El partido que viene es el más importante, no hay otra cosa que no sea eso. Entiendo que la energía siempre tiene que ir al que hay adelante, que siempre es el reto más complicado que tenemos. Para mí, el de mañana es el partido más importante de todos y ya el miércoles será el del fin de semana".

El '5' del Atlético de Madrid afirmó que el equipo prepara "muy bien los partidos", y que siempre intentan hacer daño en lo que creen que son "las debilidades de los rivales". "Ojalá mañana lo que trabajamos lo podamos hacer de la mejor manera dentro del campo y podamos traernos un buen resultado para la vuelta", agregó.

A nivel personal, De Paul confesó que siempre se ha sentido "importante" en el Atlético de Madrid. "Todos los roles tienen un peso, por eso nuestra mayor fuerza es el equipo. No hay ningún rol que sea más importante o que tenga más valor de otro, y así se forman los equipos. Asumo lo que me toca, y a mí me encanta que me exijan. Creo que puedo dar muchísimo más y la única manera de conseguir eso es trabajando", añadió.

Por último, el centrocampista argentino dijo que está en un club en el que le "encanta estar" y que tiene "unos valores" con los que se identifica. "Estoy muy cómodo, vivimos en un clima de armonía y de mucho trabajo. Disfruto con el hoy porque es la única manera y es lo único que tenemos, es el hoy y no pienso más allá de eso", concluyó.