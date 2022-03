Pedri: "Las cosas me salen solas en el campo, tengo esa suerte de no pensar"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' se mostró "muy contento" tras la victoria frente al Galatasaray (1-2) en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa y quitó importancia a su gran actuación, con gol incluido, al asegurar que las cosas le "salen solas en el campo" porque tiene "esa suerte de no pensar".

"Ha sido una victoria de carácter porque en el Camp Nou terminamos con un resultado que no fue el esperado. Sabíamos que aquí nos iban a apretar mucho y ha sido una auténtica locura. Lo hemos sacado por las ganas de ganar", apuntó el jugador canario en declaraciones a Movistar.

Preguntado por su gol, Pedri dijo que no lo recordaba bien. "Me la da Ferran y pienso en chutar, pero amago y veo una pierna y sigo amagando hasta que veo el hueco", relató con normalidad el internacional español. "La verdad es que no me acuerdo muy bien", añadió.

"Las cosas me salen solas en el campo, tengo esa suerte de no pensar. No es un gol de Messi, él los ha marcado mucho mejores y compararme con Leo es una locura. Hemos estado muy bien todos porque cuando un equipo te marca en su campo ellos se viene arriba, y marcar un gol rápido te ayuda muchísimo para afrontar el resto del partido", afirmó.

Además, Pedri dijo que ve "favorito" al Barça para conquistar la Europa League, pero que deben pensar "partido a partido" y cree que llegan al Clásico jugando "un buen fútbol". "Es un fútbol que nos gusta y eso se nota dentro del campo. Estamos disfrutando y ojalá podamos tener la oportunidad de ganar. Vamos a ir a por todas", sentenció.