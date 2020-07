Pedri: "Mi objetivo es quedarme en el Barça"

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador canario Pedro González 'Pedri' afirmó que su objetivo es hacer la pretemporada y quedarse la próxima campaña en el primer equipo del FC Barcelona, al que le augura que hará un "buen papel" en el tramo final de la Liga de Campeones del curso 2019-20 que se retomará este próximo agosto.

"Seguro que el Barça hará un buen papel en la Champions a pesar de haber perdido la Liga, son claros favoritos tienen un gran equipo", manifestó el futbolista, que este ejercicio ha jugado en la UD Las Palmas, en declaraciones a los medios del FC Barcelona.

Pedri aseguró que sus modelos han sido Andrés Iniesta y, ahora, Frenkie de Jong. "En casa toda mi familia ha sido del Barça y mi abuelo creó la Peña Barcelonista de Tenerife-Tegueste. Visitar las instalaciones del FC Barcelona ha sido un sueño, fue un día inolvidable y hacerlo hace unos meses me hizo muy feliz", confesó.

El canario, que confía en salir del túnel del Camp Nou vestido de azulgrana, hizo balance de una temporada en la que el Mundial sub-17 "fue bonito, pero con sensación agridulce". "Y con el Las Palmas jugar tantos partidos seguidos y sin público se hace complicado porque jugamos por la afición, pero nos hemos adaptado", indicó.

Acerca de su futuro más próximo, Pedri dijo que ya siente más presión, pero que esta será un estímulo para intentar triunfar con los azulgrana. "El objetivo es hacer la pretemporada e intentar quedarme en el primer equipo. Luego, jugar lo mejor posible. No me fijo en una sola posición, sino la que me diga el entrenador", expuso.