Pedro Felipe, baja en el Racing por una micro-rotura en los isquiotibiales del muslo derecho

El central brasileño Pedro Felipe, presentado como jugador del Real Racing Club. - REAL RACING CLUB

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa central brasileño del Real Racing Club Pedro Felipe sufrió una micro-rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho en el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 ante el Villarreal CF, tras las pruebas médicas realizadas este martes.

"Pedro sufre una micro-rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho. El defensa verdiblanco fue sometido a pruebas de imagen -en la jornada de hoy- para emitir el presente parte médico ofrecido por Asisa, proveedor de salud del club racinguista", informó el club.

El periodo de baja del brasileño, de 22 años y que se lesionó en el partido de LaLiga EA Sports disputado ante el Villarreal CF en 'El Sardinero', teniendo que ser sustituido en el minuto 16, "dependerá de la evolución de su lesión", según el comunicado.