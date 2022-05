Pedro Malabia: "Era el momento de dar el salto y solicitar que el fútbol femenino fuera profesional"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fútbol Femenino de LaLiga, Pedro Malabia, explicó este viernes lo que para él ha sido un "proceso lógico" aunque "no exento de dificultades" para conseguir que el fútbol femenino llegase a "pedir que la liga fuera profesional", además de relatar cómo se forjó el acuerdo para conseguir la elaboración de un convenio colectivo.

"Era el momento de dar el salto, ya teníamos patrocinadores, un producto audiovisual con derechos monetizados y un convenio colectivo y así se solicitó el pedir que la liga se convirtiera en profesional. Soy tremendamente optimista, creo que se abre un periodo muy importante en el fútbol femenino", declaró Malabia en el ISDE Sports Convention 2022.

El directivo definió el progreso del fútbol femenino en España como "un proceso lógico, no exento de dificultades" y en el que ha destacado tres hitos. "En el año 2015, Tebas lo presentaba como una maratón, y este proceso se ha llevado de la manera adecuada, pasó de ser un grupo de chicas jugando al fútbol a un producto, y no en el término monetario sino en convertirlo en una experiencia que a la gente le interese. Un producto atractivo, audiovisual, que tenga visibilidad", comentó.

El primero de los hitos que señala fue la entrada de Iberdrola "porque fue la primera vez que una empresa creyó porque lo que se ofrecía no tenía valor, pero tenía potencial" y "entendió que no se incorporaba como patrocinador sino como 'partner' para construir algo".

"Un segundo hito muy importante fue la venta de los derechos audiovisuales en 2019, fue el fruto de mucho trabajo, de un producto cuidado, y se consiguió lo que no se había hecho, que era monetizar y que es algo esencial. Se consiguió profesionalizar, lo que hay que entenderlo como un concepto de 360 grados", afirmó Pedro Malabia.

El tercer y último hito que señaló fue "la firma del convenio colectivo". "Todos sabíamos que era esencial. Fueron momentos duros porque el entorno parecía que era desprotegido y que no había absolutamente nada, pero todos estábamos de acuerdo en que necesitábamos poner sobre el papel esos mínimos que nos permitieran dar el salto. Y creo que es algo que todos los que estuvimos en las conversaciones lo teníamos en el horizonte", destacó el directivo.

"No fue que los sindicatos nos sacaron de casa para firmar, sino que fue algo natural. Fue algo complicado porque era una actividad deficitaria, y tuvimos que explicar que era una estrategia", apuntó Malabia, que cree que ahora mismo en España "tener un equipo femenino es mucho más que tener a un grupo de chicas jugando al fútbol", cosa que se ejemplifica con el FC Barcelona y que "en Europa ya sucedía".

Pedro Malabia participó en la mesa redonda sobre 'El Protagonismo del Deporte Femenino' en el ISDE Sports Convention 2022 organizado por ISDE, el Ayuntamiento de Madrid y LaLiga. En un debate moderado por la asesora jurídica de AFE, María José López, también participaron la exjugadora del Rayo Vallecano y la selección española Natalia Pablos, y el director del departamento de Patrocinios de Iberdrola, Edward Elliot.

Natalia Pablos contó que "toda esa evolución de cómo ha ido creciendo el fútbol femenino" la vivió desde el campo. "Es verdad que las jugadoras de todas esas cosas que se negocian no somos conscientes hasta que se hace realidad, pero sí que ha habido varios momentos en los que se ha intentado dar el salto, pero no se ha conseguido", expresó.

"Es verdad que cuando no hay retorno económico es bastante complicado continuar invirtiendo en algo que no te reporta. Sí que hemos vivido eso como jugadoras de 'ahora sí parece, pero no', nosotras nos hemos dedicado siempre a entrenar, jugar y representar al club esperando que algún día tener una liga profesional sucediera", aseguró la exjugadora.

Para Natalia Pablos, "fue fundamental que LaLiga e Iberdrola intervinieran" porque "obligaron a sentar una base de organización en los clubes". "Creo que ellos establecieron unos requisitos que poco a poco hicieron posible que ahora estemos hablando de una posible liga profesional", declaró.

"Espero que a partir de ahora todo siga en progresión y el fútbol femenino dé el paso a liga profesional y otros deportes femeninos le sigan el paso. Para todo el deporte femenino la visibilidad es fundamental. En concreto, en el fútbol parece que ha sido fácil abrir estadios de fútbol masculino y que venga la gente a vernos, pero esto ha sido la suma del esfuerzo de muchos", concluyó la exdelantera internacional.