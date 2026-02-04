Pellegrini: "No creo que Simeone pueda estar discutido en el Atlético de Madrid"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha comentado este miércoles que no cree que Diego Pablo Simeone pueda "estar discutido" en el Atlético de Madrid porque lleva muchos años en el club con "un estilo de juego claro" en los que ha conseguido "logros importantes", y que el partido de cuartos de final de Copa es el "más importante" de lo que va de temporada.

"No creo que Simeone pueda ser discutido en el Atlético de Madrid. Es un técnico que lleva tantos años en el mismo club, con un estilo de juego claro y con logros importantes, quizás siempre un poco detrás de las dos instituciones más poderosas y que tienen mayor presupuesto. Vamos a ver el Atlético de Madrid que lo conocemos, que rinde y que saca buenos resultados. Tenemos que hacer un partido muy completo", afirmó el entrenador del Real Betis en la rueda de prensa previa de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre ante el Atlético de Madrid.

Pellegrini destacó que será un partido "muy difícil" porque los rojiblancos tienen "mucha confianza", pero que en casa tienen "posibilidades de pasar a semifinales". "Sería muy importante. La final se juega en casa, por lo que ojalá hagamos un partido muy completo y estemos muy concentrados. El año pasado pudimos ganar en liga y este año tuvimos un par de goles en minutos cruciales que no nos permitieron sacar un mejor resultado", recordó.

En cuento a su mal balance ante el técnico argentino, sólo le ha ganado una vez, el chileno señaló que no lo considera una "bestia negra". "Hay equipos que a lo mejor tienen mejores resultados porque son equipos más poderosos. Nosotros intentamos tratar de sacar el máximo rendimiento al equipo nuestro", agregó.

El 'ingeniero' confesó que es el partido "más importante" de la temporada hasta el momento "sin lugar a dudas". "Es un partido que si uno pierde termina la competición. No es como en determinados tramos de la Europa League, que es partido de ida y vuelta, o el grupo clasificatorio de la Europa. Es una final para los dos equipos", analizó.

El técnico verdiblanco confirmó a Adrián San Miguel en la portería: "No va a haber ningún cambio, mañana va a jugar Adrián, que lo está haciendo muy bien. Tenemos tres porteros muy parejos en los que confío plenamente".

"Pablo Fornals está pasando un gran momento y ojalá lo mantenga. Anthony está con una molestia que le impide todavía dar el 100%, pero lo importante es que hay un espíritu de equipo y saben que los 11 que comienzan tienen la responsabilidad, pero que los que están afuera para entrar aunque sea unos minutos, como fue el caso del Chimy en el último partido de Copa", subrayó sobre el momento individual de algunos de los jugadores más importantes de la plantilla.

Por último, habló del fichaje de Álvaro Fidalgo, que podría debutar ante el Atlético de Madrid. "Viene jugando habitualmente con su club, así que no tiene ningún problema para estar mañana en la lista de citados. Veremos si tiene algunos minutos o no, pero se ha integrado sin ningún tipo de problema", concluyó.