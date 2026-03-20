Pellegrini: "Quedar eliminados con nuestra gente habría sido un traspié muy importante"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha subrayado que quedar eliminado en los octavos de final de la Liga Europa 2025-26 delante de su "gente" ante el Panathinaikos "habría sido un traspié muy importante", alegrándose entonces de la buena imagen de sus pupilos hasta vencer en casa por 4-0 y remontar así el 1-0 de la ida.

"Haber quedado eliminados aquí con nuestra gente habría sido un traspié muy importante. Creo que el equipo ha salido desde el primer minuto con la convicción de que teníamos que hacer sentido a la localía. Por suerte, el público apoyó también desde el primer minuto y se produjo una unión que se vio reflejada en el rendimiento en el campo", declaró este jueves el 'Ingeniero' Pellegrini a Movistar Plus+ desde La Cartuja.

"Sabíamos que el Panathinaikos se defiende muy bien en sus líneas, con cinco defensores y tres delante, entonces necesitábamos más presencia en el área. Allá en Grecia tuvimos muchísima posesión, pero creamos pocas ocasiones. Había que llegar a la segunda línea y había que tener gente con presencia ahí. Por suerte funcionaron los dos muy bien y pudimos convertir cuatro goles y erramos, creo, tres o cuatro más", habló sobre el impacto de Aitor Ruibal y 'Cucho' Hernández siendo titulares en la delantera.

"Por suerte salió bien, como otras veces uno intenta hacer otras cosas y no salen. Pero yo lo relaciono, más que a un cambio de sistema, al nivel que tuvieron los jugadores", agregó Pellegrini desde la zona mixta del estadio sevillano. No en vano, ese plan le funcionó para acabar goleando.

"Veníamos en los partidos anteriores concediendo goles muy fáciles, que nos ponían más nerviosos. Hoy día partimos con portería en blanco. Estuvimos muy seguros, tuvimos también un volumen ofensivo importante y sobre todo una creación en el último tercio que nos permitió hacer cuatro goles y tuvimos dos o tres mano a mano con el portero", repitió.

"Nos queda muchísimo más por hacer. Aunque haya sido la primera vez que llegamos a cuartos, no creo que tengamos que conformarnos con cuartos. Pero eso hay que demostrarlo dentro del campo de juego, hay que demostrarlo en los próximos partidos y tratar de, tanto en Liga como en la Europa League, llegar lo más arriba posible", advirtió el técnico chileno.

Luego admitió sentirse "feliz por toda la hinchada del Betis". "Les habíamos fallado las dos veces anteriores; aquí con Atlético Madrid en la Copa del Rey en cuarto de final, que nos superó, y después en el derbi, donde íbamos ganando y después el Sevilla nos pudo empatar", argumentó.

"Era la tercera ocasión de poder hacer algo histórico de pasar a cuartos de final y creo que el equipo entró con esa mentalidad desde el primer minuto, con mucho apoyo también de toda la gente desde el comienzo. Así que me alegro mucho por la institución, por el equipo y por los hinchas, que se lo merecen", recalcó el entrenador verdiblanco.

Además, se alegró por el regreso de Sofyan Amrabat después de meses de lesión. "Sin lugar a dudas que es un jugador de un gran nivel. En realidad venía entrenando bien, no queríamos arriesgarlo antes de tiempo. Hizo un golazo, además creo que el equipo completo se sintió firme tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva", explicó al respecto.

"Destacamos los cuatro goles, el funcionamiento que tuvieron. Pero creo que atrás veníamos concediendo goles muy tontos, que nos estaban haciendo perder puntos importantes. Hoy creo que defensivamente estuvimos muy atentos", avisó un Pellegrini honesto con su análisis de esta campaña.

"He defendido siempre esta temporada porque creo que ha sido una muy buena temporada. Primero, que vamos quintos de hace mucho tiempo; al terminar la primera vuelta estábamos sextos, a 6 o 7 puntos del quinto. En segundo lugar, llegamos hasta un cuarto de final de la Copa del Rey, que si bien terminamos mal, terminamos ante un equipo que es finalista y no todos llegaron hasta cuartos de final", indicó el técnico chileno.

"Y en Europa League clasificamos directo a los octavos, saltándonos los dieciseisavos. Nos faltaba ver si podíamos seguir, sí que quizás con algunas críticas un tanto superficiales, pero en el fondo yo iba a seguir defendiendo eso, pasara lo que pasara hoy, porque la temporada hasta el momento ha sido una buena temporada", concluyó en sus declaraciones.