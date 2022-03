Pellegrini: "Tenemos que celebrar este gran logro"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró "muy contento" por conseguir el pase a la final de la Copa del Rey y afirmó que deben "celebrar este gran logro" tras eliminar al Rayo Vallecano (3-2, en el global) porque además del título copero también pelearán en la próxima edición de la Supercopa de España.

"Estoy muy contento por el día de hoy, por la afición que se lo merecía, ya ser finalista de Copa es un logro que nos permite jugar la Supercopa de España, y por supuesto esa final que intentaremos ganar desde el primer minuto ante el Valencia, que es un gran rival. Estamos en todas las competiciones y es un gran mérito del plantel. Gracias a su buen rendimiento hemos podido mantener al equipo en las tres competiciones", indicó el chileno.

"Primero tuve la sensación de ver un equipo muy maduro, tomamos la iniciativa desde el comienzo a excepción de ese gran tiro libre que la clavó en el ángulo y nosotros tuvimos cuatro o cinco acercamientos, sacaron una en la línea y cuando encajamos no nos desesperamos. El equipo va creciendo y ahora tenemos que celebrar este gran logro y mañana ya tenemos que centrarnos en la Liga porque queremos seguir peleando un lugar de 'Champions' hasta el final", añadió Pellegrini.

Insistiendo en el partido, el técnico del Betis dijo que "el factor determinante fue que siempre" estuvieron "convencidos" de lo que hacían en el terreno de juego. "Ellos marcaron con un tiro libre que es muy difícil repetirlo, se encontraron con un gol y en esos minutos nos podrían haber hecho el segundo pero también teníamos la opción de jugar 30 minutos más aquí en nuestro campo, pero no hizo falta", analizó.

"Me deja muy contento cómo jugamos el partido desde el comienzo hasta el final, el Rayo no se abrió nunca y Bravo no tuvo ninguna intervención durante los 90 minutos. Luego llegó su gol y nosotros seguimos ordenados y creímos que podíamos armar una jugada con precisión en esos ocho minutos y así lo hicimos. Este es un equipo que está acostumbrado a través de la madurez a no jugar con el marcador en la cabeza", añadió.

"¿17 años sin una final? No pienso en los años, sólo pensamos en esta temporada, en estar en tres competiciones, 17 años es mucho tiempo sin tener algo para una hinchada tan pasional y tan masiva como es la del Betis. Ahora seguiremos pensando en mañana, pero la temporada no está terminada pese a este logro. Mañana nos desentendemos de este logro porque nos quedan todavía 12 partidos de Liga y los octavos de la Europa League", recordó.

En relación a su próximo compromiso, contra el Atlético este domingo (21.00 horas), Pellegrini aseguró que "es muy difícil, jugar los jueves desgasta mucho para la Liga, mañana ya es viernes y estamos encima del partido, el Atlético ha tenido otra manera de preparar ese partido". "Tenemos que descansar porque el desgaste emocional es mayor que el desgaste físico", apuntó.

"La exigencia cada vez es mayor, cuanto más altura llegas la ambición se agranda. Tanto en el club como en los hinchas, que son los números uno y se lo dedicamos. Pero está claro que cuando más se avanza, más difícil es", subrayó antes de reconocer que hay encontrarán "la motivación tanto física como mental de aquí al domingo".

Sobre Joaquín, que comenzó la jugada del gol bético, su entrenador dijo que "su retirada no tiene fecha, él demuestra su capacidad física y calidad a un gran nivel". "Y si está en condiciones tiene que prolongarla lo máximo posible. Hay que seguir disfrutando y en especial él por el cariño que le tienen no solo en el Betis, sino en toda España. Pero sobre todo por su calidad", finalizó.