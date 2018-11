Pellegrino: "El Atlético es un equipo completo, no es que le falte un ojo"

Publicado 02/11/2018 15:08:54 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, aseguró que su rival de este sábado, el Atlético de Madrid, "es uno de los mejores equipos europeos", en buena medida gracias al "admirable" trabajo de Diego Pablo Simeone, y además le considera un "equipo completo con mucha capacidad para tener el balón".

"El Atlético es uno de los mejores equipos europeos por lo que viene siendo los últimos años y por lo que ha crecido la institución alrededor de su entrenador y del poderío que tiene como equipo, pero en todos los partidos uno siempre tiene posibilidades de obtener puntos", afirmó Pellegrino este viernes en rueda de prensa.

El argentino tiene claro que les espera un partido "difícil y complejo", pero se mostró optimista porque están "creciendo". "En casa llevamos una buena línea que queremos continuar. Tenemos que aprender de lo que hemos hecho en este primer cuarto de liga y creo que está mucho mejor en líneas generales", indicó.

"Tendremos enfrente un rival peligroso al que queremos incomodar y competirle con todas nuestras armas y posibilidades, junto con nuestro público porque Butarque no es un lugar sencillo para nadie y por qué no serlo tampoco este sábado", añadió el técnico 'pepinero'.

Pellegrino elogió el "trabajo excelente y admirable" de Diego Pablo Simeone. "Ha tenido consistencia y para mí lo más difícil es poder mantenerse en el tiempo compitiendo a gran nivel, es lo que todos anhelamos. Traer jugadores importantes es mas fácil que armar un equipo competitivo. El suyo es un proyecto admirable y le tengo gran admiración", comentó.

Además, aclaró que, opiniones sobre gustos aparte, el 'Cholo' le parece "uno de los mejores entrenadores del mundo en uno de los mejores clubes del mundo" y que tiene "capacidad" para ser algún día seleccionador argentino.

Del mismo modo, Pellegrino apuntó que "el trabajo" de su compatriota "esta ahí" y que no considera que al Atlético "no tenga concepto para no tener el balón". "Tiene mucha capacidad para tenerlo y es un equipo completo, no es que le falte un ojo", aclaró. "El fútbol es un todo, hay que ser bueno en todas las facetas y el Atlético lo es. Es muy competitivo sin el balón y muy fuerte cuando lo tiene, es un equipo equilibrado y por eso llevan tantos años ahí", advirtió.

El equipo rojiblanco no ha ganado ni marcado en sus dos visitas ligueras a Butarque, pero el entrenador argentino recordó que su equipo "no es el mismo y no tiene los mismos jugadores ni las mismas características" que el que dirigía en esos partidos Asier Garitano.

"Uno mira para ir aprendiendo del pasado, pero al final cada partido se construye de una manera diferente. El Atlético tiene la misma idea, pero con diferentes jugadores que han cambiado la concepción del estilo. Tenemos que tratar de aprender de aquello y ponerlo de manifiesto con nuestras características de hoy", puntualizó.

"OJALÁ QUE DESDE EL MINUTO 1 HAY UNA MIRADA ESPECIAL"

Pellegrino también pidió concentración de inicio porque "en el alto rendimiento un jugador que comete un pequeño error ya te castiga". "Es una realidad que hemos recibido 'cachetazos' rápido y ojalá que desde el primer minuto haya una mirada o tensión especial porque en la elite no se puede perdonar", subrayó.

El técnico del Leganés también dejó claro que no descarta poner tres centrales. "Es algo que tenemos aceptado y es una riqueza cuando lo requiere el adversario o el momento del equipo. Lo ideal es siempre tratar de poner una manera de juego que se respete durante 38 partidos, pero nos ayuda a ser competitivos el ir variando. Es una posibilidad", resaltó.

El exdefensa, que a las bajas de Arnaiz, Szymanowski, Bustinza y Muñoz añadió también la de Diego Rolan por "un episodio de gripe", reconoció que están más centrados en la búsqueda de solidez de "la mitad del campo para atrás" y que eso ha comprometido más el equilibrio ofensivo.