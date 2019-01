Pellegrino: "El Madrid ha hecho bastante poco para hacer tres goles"

Publicado 10/01/2019 0:06:13 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, lamentó la derrota cosechada este miércoles ante el Real Madrid (3-0) en la ida de octavos de Copa y aseguró que su rival ha hecho "bastante poco para hacer tres goles" y dejar muy encarrilada la eliminatoria.

"Si miras el partido y analizas las ocasiones ha sido parejo. Cada equipo ha tenido cuatro o cinco ocasiones de gol. El penal cambia muchísimo la evolución del partido y, sobre todo, el error del segundo gol. Anímicamente le golpeó a mi equipo", reconoció Pellegrino ante los medios.

"Ellos han tenido eficacia en las pocas situaciones que han tenido. Han hecho bastante poco para hacer tres goles. La jugada no es clara, pero es difícil que se pueda volver atrás", añadió al volver a ser preguntado por el penalti de Gumbau sobre Odriozola. "Siempre se comenta bastante alrededor de una jugada. Me parece muy dudosa, me parece que no excesiva para que sea penalti. Ya está. Es un castigo bastante severo para lo que habíamos hecho. Es lo más doloroso para este partido", dijo.

El argentino aseguró que el partido "estuvo abierto hasta ese error" de Bustinza en el 2-0. "Nos faltó convicción para buscar ese gol que dejase la eliminatoria abierta. Aun así, creo que hemos jugado bastante mejor que el partido de Liga", añadió Pellegrino. "Hemos cerrado bien los espacios a su gente más importante y hemos aprovechado para dar minutos a jugadores como Martin (Braithwaite) que debutó este miércoles o Arnáiz".

"El resultado me parece demasiado abultado para lo que ha sido el partido. El tercer gol nos golpeó en la confianza. Hasta el descanso salió todo como lo habíamos entrenado. Sin embargo, me que con el equipo y su crecimiento. Nos falta ese pasito para jugar con más convicción ante los equipos grandes", admitió.

Por último, Pellegrino no quiso dar por perdida la eliminatoria pese al abultado marcador. "En el fútbol no hay imposibles. Siempre que nos hemos caracterizado por nuestro empuje. Tenemos poco que perder y vamos a ir a por todas. Iremos a buscar el primer gol, luego el segundo y si llega el segundo buscaremos el tercero. Esa es la ilusión que tengo para el partido de vuelta. Fácil no va a ser para el adversario", finalizó.