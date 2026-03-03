Pellegrino Matarazzo: "No pensamos en el resultado, sino en cómo jugar para ganar"

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, en un partido - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado este martes que su equipo afronta la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el Athletic Club, tras el 0-1 favorable de la ida en San Mamés, sin especular con la ventaja y centrado únicamente en el juego, y recalcó que no ponen "el foco en el resultado final", sino en "cómo jugar para ganar".

"Creo que tenemos que estar concentrados en lo que debemos hacer. No ponemos el foco en el resultado final, nos concentramos en ganar cada duelo, cada pase, cada situación del partido. Queremos ir paso a paso y así crearemos energía. Así gestionamos nuestra presión y concebimos nuestro fútbol", afirmó en rueda de prensa.

El técnico apeló a encontrar el punto justo de activación emocional en una cita de máxima exigencia. "Lo que estoy sintiendo es una energía muy buena, la tensión idónea; no podemos estar demasiados tensos para un partido importante. Hay que estar algo sueltos en la manera que nos movemos y jugamos en el fútbol. Tener un balance bueno entre excitación y relax, y tener el foco muy buen puesto en el partido", explicó.

Para Matarazzo, el encuentro es el más trascendente hasta la fecha por el contexto que lo rodea. "No sé, tal vez el más importante hasta ahora porque el último también fue el más importante hasta ese momento. Entiendo lo que significa este partido para la ciudad y lo aceptamos. Es parte de nuestra responsabilidad y lo asumimos, pero también es importante jugar al fútbol 90 minutos en el campo, y queremos hacerlo lo mejor posible para ganar", señaló.

Sobre el momento del equipo, reconoció altibajos recientes pero destacó la reacción mostrada. "Creo que según vayamos progresando sí, hemos dado algún paso atrás como perder contra el Real Madrid o empatar contra el Oviedo que se sintió como una derrota, pero reaccionamos bien en Mallorca, y ahora tenemos una buena energía de nuevo. Hemos recuperado jugadores y creo que estamos en un buen momento", analizó.

En cuanto al rival, espera un Athletic Club "diferente, más fuerte que la última vez, pero con un estilo similar", y subrayó la importancia de los detalles en un cruce tan equilibrado. "Hemos trabajado todas las fases del juego, ataque, defensa, balón parado* Nos enfocamos en cosas diferentes y no se puede entrenar todo todas las semanas, lo que cuenta es que revisites temas cada semana. Seguimos queriendo defender bien, y en el último partido no encajamos gol. Hay que seguir trabajando, fijarnos en los detalles, y visitar detalles regularmente", manifestó.

El preparador insistió también en la dimensión mental del choque. "Siempre hay que jugar con cabeza. Es parte nuestra preparar el partido y gestionar la cabeza de los jugadores, darles claridad, concentrarse es importante. No solo cabeza, también es importante el corazón. Es un buen mix en el que siempre en cada partido debemos buscar la energía y una conexión fuerte", comentó.

En el apartado individual, confirmó que Unai Marrero será el encargado de defender la portería. "Sí. Unai va a jugar. Tiene cero limitaciones con la máscara, está haciéndolo muy bien en los entrenamientos, tiene energía y está preparado", aseguró, tras los ajustes en la máscara protectora del guardameta.

Asimismo, anunció el regreso de Oskarsson a la convocatoria tras superar sus molestias físicas. "Está bien, si no, no estaría en la convocatoria. No queríamos correr riesgos con él. Ayer se sintió bien, hizo pruebas, y hoy ha completado toda la sesión. Se siente bien y está de nuevo en la convocatoria", indicó.

También señaló que Ander Barrenetxea y Sucic están en condiciones de tener protagonismo. "Los dos están preparados para jugar 60 minutos y son opciones para el once inicial", apuntó.

Por último, confesó que espera vivir un ambiente especial en el estadio y que ha preferido no ver imágenes del último recibimiento para experimentarlo en directo. "No lo vi el de la última vez, además porque quería experimentarlo por primera vez mañana, creo que va a ser muy especial. Y tenemos muchas ganas para un día tan importante como el de mañana", concluyó.