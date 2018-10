Pellegrino: "Tuvimos alguna posibilidad hasta cuando recibimos el 2-1"

Publicado 01/09/2018 23:46:59 CET

El entrenador argentino del CD Leganés, Mauricio Pellegrino, declaró que tuvieron "alguna posibilidad" hasta que recibieron el segundo tanto, que fue cuando el conjunto blanco demostró "su pegada", tras caer derrotado por cuatro goles a uno ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de Liga.

"La verdad es que el Madrid ha jugado con un ritmo muy alto que nos ha hecho cambiar la idea inicial. Tras el 1-0, hemos puesto a El Zhar por la derecha y a Santos por la izquierda. Sus laterales eran muy profundos y nos creaban superioridad. Buscábamos proteger mejor sus bandas. Hemos tenido alguna posibilidad, hasta cuando recibimos el 2-1. Volvimos a jugar con dos delanteros, pero nos costaba muchísimo llegar", dijo en rueda de prensa.

El Leganés llegó al descanso con empate a uno, tras el tanto de la igualada de Guido Carrillo desde el punto de penalti. Después, el doblete de Benzema y el tanto de Sergio Ramos de penalti, unido al inicial de Bale, sentenciaron al conjunto pepinero.

El argentino explicó que "hasta el segundo gol, el equipo estuvo en el partido", pero que el tanto de Benzema aplicado con el VAR, cambió la mentalidad del equipo. "A partir del segundo gol, nosotros nos hemos venido abajo y ellos se han crecido, con la diferencia a su favor. Tuvimos pocas opciones en el partido. Es un equipo con mucha pegada y el poco espacio que les dejas, te lo hacen sentir", comentó.

Sobre el VAR, dijo que "es algo positivo" para el fútbol. "Antes se hablaba toda una semana de la jugada. Ese minuto que gastan ahora nos evita estar toda la semana hablando de eso. Se ha revisado y han decidido que fuese así. No he visto la jugada, en la que forcejeaban los dos jugadores. He tenido la sensación de que nos hemos venido abajo. Teníamos idea de intentar algo distinto en la segunda parte", narró.

El Leganés ha encajado ocho tantos en los tres primeros partidos. Para Pellegrino, la defensa es un aspecto "a mejorar". "Nos hemos equivocado pero no han pegado bastante. Hemos jugado con equipos de mucho nivel. Es un aspecto que tenemos que mejorar", comentó.

Por último, explicó la titularidad de Eraso por su "mayor experiencia en este tipo de partidos" y de Guido Carrillo, el delantero del equipo madrileño, le excusó explicando que no habían tenido muchas ocasiones para marcar pero que había trabajado y corrido mucho, como todo el equipo. "Hemos estado al principio bien físicamente hasta el segundo gol, donde el Madrid ha hecho ver su pegada", argumentó.