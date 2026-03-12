Pep Guardiola: "Nuestro partido no ha sido para 3-0"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en el Santiago Bernabéu. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado que pese a la contundente derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (3-0) el partido de su equipo "no ha sido malo" y que no tiene sensación de "impotencia", y apuntó que llegaron "muchas veces al área pequeña" pero que les faltó "el último pase".

"Nuestro partido no ha sido malo para 3-0. No tengo sensación de impotencia. Hemos intentado hundirles. Hemos llegado muchas veces al área pequeña pero ha faltado el último pase. Pero ellos siempre son peligrosos a la espalda. Hemos llegado muchas veces a línea de fondo, pero nos ha faltado el último pase para haber ganado", afirmó el entrenador del Manchester City tras caer en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid (3-0).

Guardiola recalcó que el "3-0 es mejor que el 4-0", refiriéndose al penalti parado por Donnarumma, y recordó que quedan seis días para el partido de vuelta y que lo intentarán con su gente. "No tenemos muchas oportunidades de remontar, pero lo vamos a intentar, aunque sea bastante complicado", añadió.

El técnico catalán confesó que el Real Madrid "ha merecido ganar" y destacó que es un equipo "con muchísima calidad". "Nos han controlado las transiciones, y con Brahim era muy difícil para los centrales por su movilidad. Han abierto mucho el campo también con Vini y Valverde. Y nos han marcado tres goles en las tres primeras veces que han llegado", analizó.

Por último, sobre el planteamiento del partido, el de Sampedor expresó que querían tener la sensación de que podían "marcar e intentar tener a mucha gente cerca del área". "Nosotros fallamos en el último tercio en las que tuvimos. La idea era aprovechar las ocasiones", concluyó.