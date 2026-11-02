Pepe Mel, operado tras sufrir un accidente cerebrovascular

Archivo - Pepe Mel en el banquillo del Benito Villamarín durante un partido del Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Pep Mel ha sido intervenido quirúrgicamente tras sufrir un accidente cerebrovascular, según confirmaron este lunes dos de los clubes que ha entrenado en su carrera como la UD Las Palmas y el CD Tenerife.

"Desde la UD Las Palmas queremos enviar todo nuestro ánimo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular, del que ha sido intervenido quirúrgicamente. La gran familia amarilla le desea una pronta recuperación. ¡Mucho ánimo, Pepe!", escribió Las Palmas en su perfil oficial de 'X'.

El conjunto tinerfeño también le envió ánimos similares al madrileño. "Todo nuestro ánimo y apoyo a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular, por el que ha sido intervenido quirúrgicamente. Desde el CD Tenerife le deseamos una pronta y completa recuperación ¡Mucha fuerza!", subrayó también en 'X'.

El RC Deportivo de A Coruña, otro de los equipos a los que dirigió en su larga carrera, también le envió los mejores deseos y "una pronta recuperación", al igual que el Real Madrid, club en el que se formó y que le transmitió todo su "cariño y apoyo". "Esperamos que supere pronto este difícil momento. Mucho ánimo", recalcó el conjunto madridista.

"Desde el Real Betis mandamos todo el apoyo del mundo para Pepe Mel, al que le deseamos una pronta recuperación. Estamos contigo, Pepe", le deseó el conjunto verdiblanco, del que fue futbolista y entrenador.