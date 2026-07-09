Pere Romeu: "Me encanta poder hacer mi trabajo en el club de mi vida"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, tras firmar su renovación hasta 2028 - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado este jueves que está "muy contento" de seguir al frente del conjunto blaugrana después de firmar oficialmente su renovación hasta el 30 de junio de 2028, y afirmó que trabajar en el club de su vida supone "un motivo de máxima ilusión".

En el acto de firma de su nuevo contrato, celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou junto al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y varios miembros de la Junta Directiva, Romeu manifestó que le "encanta" su trabajo.

"Me encanta mi trabajo, mi profesión, y poder hacerlo en el club de mi vida, en casa, con el 'staff' tan enormemente profesional que tengo y con unas futbolistas tan buenas y competitivas, es un motivo de máxima ilusión poder renovar. Disfruto mucho de poder trabajar en este club, mi día a día aquí es inmejorable", aseguró.

El técnico catalán agradeció la confianza depositada por el club para las dos próximas temporadas y destacó que ambas partes comparten el mismo proyecto. "Quiero agradecer al presidente Joan Laporta, al resto de la Junta Directiva, a Xavi Puig, a Àngel Riudalbàs y al director deportivo, Marc Vivés, que sigan confiando en mí dos temporadas más. Estoy muy ilusionado, muy contento de poder seguir en casa, en el club de mi vida. Vamos totalmente alineados en este proyecto", afirmó.

Romeu reconoció que la exigencia seguirá siendo máxima y que el equipo deberá mantener el hambre competitivo para seguir optando a todos los títulos. "Sabemos las exigencias de este club, del día a día y el nivel tan alto de nuestras futbolistas, por lo que siempre se nos pedirá más. Somos muy conscientes de que todo lo conseguido hasta ahora ha sido muy difícil y la próxima temporada volverá a serlo. Trabajaremos muchísimo y nos prepararemos al máximo para intentar llegar hasta el final en todas las competiciones", señaló.

En este sentido, explicó que el club trabaja para mantener una plantilla al máximo nivel pese a los cambios que pueda afrontar durante el verano. "La dirección deportiva, el club y yo estamos haciendo todo lo posible para incorporar jugadoras que mantengan el tono competitivo que queremos. Cada temporada es un reto difícil y en todos los mercados pasan cosas, pero el equipo siempre ha sabido salir adelante", indicó.

Además, Romeu incidió en el protagonismo que deberán asumir las futbolistas jóvenes durante los próximos años. "Estoy convencido de que habrá jugadoras que tendrán que dar un paso adelante para asumir ese liderazgo. Tenemos muchas futbolistas jóvenes de mucho nivel y un filial muy competitivo del que siempre tiraremos cuando lo necesitemos. Esa mezcla entre jugadoras con experiencia y jóvenes nos aporta una energía muy positiva y creo que seguiremos dando de qué hablar", concluyó.