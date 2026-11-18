El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha advertido este miércoles de que el Servette suizo llegará "a muerte" y dispuesto a "rascar todo lo posible" en el partido de este jueves correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, en el que el conjunto azulgrana deberá imponerse a un rival muy agresivo sin balón y gestionar una plantilla corta por las lesiones.

"Mañana vendrán aquí a muerte, a darlo todo e intentar rascar todo lo posible. Vamos a tener dificultades, claro", ha asegurado el técnico catalán en rueda de prensa al analizar a un equipo dirigido por el español Cristian Toro, al que conoce de su etapa en la Liga F con el Sevilla y el Valencia y del que ha destacado su propuesta "presionante" con marcajes "bastante individuales".

Romeu ha avisado además de que el conjunto helvético es "muy agresivo sin balón", cuenta con capacidad "para saltar a presionar tras el juego directo" y dispone de futbolistas peligrosas "en los metros finales", por lo que ha apelado a "dominar bien la pelota" para llevar el duelo a su terreno y corregir la falta de precisión en el último tercio mostrada recientemente en pases y paredes.

El técnico ha admitido que la acumulación de partidos cada tres días complica "mantener el tono físico" en una plantilla ya corta desde el inicio de curso y golpeada por las lesiones, lo que reduce las opciones de rotación, aunque ha celebrado la rápida adaptación de la defensa neerlandesa Renee van Asten, de veinte años, de quien ha subrayado que tiene "unas cualidades físicas, técnicas y tácticas muy buenas".

Respecto a la suiza Sydney Schertenleib, polivalente jugadora de corte ofensivo que ha retrasado su posición por las bajas en defensa, Romeu ha elogiado su paso adelante: "Ha ganado mucha agresividad sin balón, que es fundamental para tener regularidad en este equipo, y jugar en posiciones más retrasadas le da un grado de madurez, concentración y responsabilidad que le ha ido muy bien".

La propia Schertenleib ha restado importancia a su demarcación sobre el césped al afirmar que solo busca dar su "mejor versión" en cada encuentro "jugando por instinto", da igual si actúa en el lateral o en otra zona, y ha reconocido que le hace mucha ilusión enfrentarse al Servette porque conoce a "cuatro o cinco jugadoras" del conjunto suizo y celebra la evolución de la liga de su país.