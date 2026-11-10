Pere Romeu: "Toca sacar nuestra versión 'top' para dejar los 3 puntos en casa"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado este martes que su equipo tendrá que ofrecer su "mejor nivel" este jueves en el Spotify Camp Nou ante el Arsenal, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina que se disputará a las 20.45 horas, al advertir de la enorme calidad del rival británico pese a que no está en su mejor momento.

"El Arsenal es un equipo que del medio del campo hacia adelante tiene mucha calidad, que tiene velocidad, que tiene desequilibrio, que tiene jugadoras bastante determinantes, nosotras también las tenemos. Por tanto, a sacar una versión 'top' nuestra para dejar los tres puntos en casa", ha afirmado Romeu en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico 'culer' ha destacado la exigencia del choque ante el cuadro inglés, que llega a la cita con la baja por lesión de Mariona Caldentey y la duda de Ona Batlle, dos exblaugranas que iban a ser el foco de atención. "Mañana jugamos contra un grandísimo equipo, con muy buenas futbolistas, que hace un gran juego y que tiene un modelo muy claro", ha advertido.

"Independientemente de la puntuación que tengan en su Liga, de los resultados que han tenido o de la puntuación que aportan a la Champions, es un gran equipo. Será un partido que tendrá su dificultad y nosotros lo afrontaremos sabiendo que nos enfrentamos a un gran equipo y que tenemos que hacer las cosas muy y muy bien", ha añadido.

Asimismo, ha confirmado la evolución de la central Irene Paredes. "Irene está haciendo entrenamientos totales, ya ha hecho una buena sesión. Veremos mañana la última sesión previa al partido, a ver si nos puede dar alguna más información sobre su estado. Esperamos y deseamos que pueda estar disponible y pueda llegar para el resto de las jornadas. De la resta no recuperamos todavía a nadie", ha explicado.

En cuanto al hambre del vestuario tras haber conquistado numerosos títulos, Romeu ha destacado la ambición del grupo. "Sí, que a pesar de haber ganado mucho, seguimos haciendo las cosas. Creo que esto es lo que nos diferencia, tal vez un poco, respecto a otros equipos", ha comentado.

"Entrenando a futbolistas que han ganado tantísimas cosas, la gana y la ambición que tienen día a día, el respeto que nos tenemos, la comprensión que hay entre 'staff', jugadoras, nos comunicamos, somos sinceros, nos decimos las cosas a la cara. Así que creo que esta es la parte de la que me siento más orgulloso de este equipo", ha aseverado.

AITANA TAMBIÉN EXIGE LA MEJOR VERSIÓN DEL EQUIPO

Por su parte, la centrocampista Aitana Bonmatí ha remarcado la trascendencia del encuentro. "Este partido es muy importante porque estamos ante un gran rival, pero es verdad que queda mucha temporada por delante, y a mí no me gusta hablar de un golpe en la mesa cuando queda toda la temporada por delante, pero sí que es verdad que demuestras y das a ver dónde está nuestro listón. Es un partido muy importante para nosotras, es un rival que, a pesar de la dinámica que aportan, respetamos mucho y creemos que tienen grandes jugadoras. Será muy importante jugar bien y ganarlo", ha valorado.

En relación a su papel dentro del grupo, ha explicado cómo asume los galones. "Lo llevo con naturalidad, también aprendiendo de las capitanas que están desde hace más tiempo, pero bueno, llevo muchos años en esta casa, es mi decimoquinta temporada. Sé cómo es el Barça, conozco el club desde dentro, conozco el equipo. Intento trasladarlo a las jóvenes. Todo lo que venimos haciendo desde hace tiempo, todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí, y creo que también predicamos, sobre todo las veteranas, con el ejemplo", ha expuesto.

Por último, Bonmatí ha hecho un llamamiento a la afición para acudir al feudo 'culer'. "Tener este 'feeling' con la afición del Barça y, además, si tenemos la oportunidad de jugar en el Spotify Camp Nou, nosotras no podemos estar allí cada fin de semana, por tanto, valoramos mucho estar y valoramos mucho que la afición nos apoye, porque creo que este 'feeling' que sentimos viene de años atrás, lo hemos construido y no nos gustaría perderlo. Así que sí, desde el vestuario hacemos un llamamiento a que vengan a animarnos, apoyarnos y será otra noche blaugrana", ha concluido.