Philippe Diallo será el candidato de la UEFA para las elecciones a la presidencia de la FIFA

Archivo - El presidente de la FFF, Philippe Diallo, en el sorteo de la fase liga de la Champions 2026-27. - William Cannarella / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, será el candidato que apoyen "unánimemente" las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA en las elecciones a la presidencia de la FIFA, que se celebrarán en marzo de 2027.

"En una reunión celebrada presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027 y le prometieron unánimemente su pleno apoyo", expresó el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.

Según UEFA, Diallo cuenta con "una dilatada experiencia" en todos los niveles del fútbol, ya que ha dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, ha formado parte de la Junta Directiva de la Liga Profesional Francesa y de las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA, antes de que se hiciera cargo de la presidencia de la FFF y fuera miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023.

"Ante la preocupación por el futuro de la FIFA, las federaciones nacionales hicieron un llamamiento a la unidad y a la confianza renovada dentro de la comunidad futbolística mundial", explicó la UEFA en su comunicado. Asimismo, exigen a FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo "como misión principal", que mantenga "los más altos estándares de gobernanza" y que trabaje "en estrecha colaboración con sus federaciones miembro, confederaciones y demás actores del fútbol".

Diallo aceptó la invitación para presentarse como candidato, aunque su candidatura debe ser ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la FFF en su reunión de este martes.

La UEFA se comprometió en agosto a buscar un candidato alternativo al actual presidente, Gianni Infantino, tras afirmar que había perdido la confianza en el suizo debido a su plan de buscar inversión privada para gestionar parte de los derechos comerciales del Mundial y otras competiciones de la FIFA.

Así, Diallo se convierte en el candidato de consenso de la UEFA contra Infantino, después de que el exentrenador Arsène Wenger descartara durante el fin de semana presentarse como rival del suizo, sucesor de Sepp Blatter.