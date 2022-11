Piqué anuncia su retirada: "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou"

El central publica un vídeo de despedida: "Tarde o temprano, volveré"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El central del FC Barcelona Gerard Piqué anunció este jueves por sorpresa su retirada del fútbol, después de "meses" escuchando a la gente hablar de él, una vez cumplido su sueño de ser jugador culé, y desveló que "este sábado" será su "último partido en el Camp Nou".

"Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Ahora voy a hablar yo. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Es el momento que he decidido cerrar el círculo, ahora que los sueños se han cumplido", dice en un vídeo colgado en sus redes sociales con distintas imágenes de su vida.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

"Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", añade un Piqué que lanza el mensaje de que "tarde o temprano" volverá, después de una carrera de azulgrana que empezó hace 25 años y que le llevó a ser campeón de todo y jugar "con los mejores del mundo".

A falta de que explique su decisión, Piqué dejará el fútbol tras el duelo de este sábado a las 21:00 contra el Almería. A sus 35 años y en una temporada en la que parecía haber perdido protagonismo, el central catalán pone fin a una carrera que inició en La Masia, para poner rumbo al Manchester United, con una temporada en el Zaragoza.

Piqué volvió al Camp Nou en 2008 para formar parte de un equipo que hizo historia de la mano de Pep Guardiola, campeón de todo. Ahora, el internacional español estaba en el foco por su falta de minutos en un Barça que se reforzó este curso atrás con la llegada de Christensen y Kounde, además la importancia creciente de Araujo.

El vídeo que publica el jugador, dirigido al aficionado azulgrana, empieza de hecho con audios de radios en los que se debate si es o no el final de su carrera. "Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado si le dijeran que cumpliría todos sus sueños", dice.

"Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y campeón del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre", añade.

Piqué, que renunció a la selección española en 2018, termina con su carrera en el Barça como quinto jugador con más partidos en la historia del club y con 30 títulos en su palmarés. "Hace 25 años que entré en el Barça, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo, vosotros, los aficionados, me lo habéis dado todo", afirma.

"Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré", termina, con un mensaje de futuro, mirando al palco del Camp Nou, en lo que apunta a su deseo mucha veces reconocido de querer ser presidente del Barça.