La plataforma de venta de entradas de la RFEF sufre una incidencia por un alto "volumen de tráfico malicioso externo"

Archivo - Sede de la RFEF en Las Rozas. - RFEF - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de venta de entradas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha experimentado una incidencia temporal en su disponibilidad debido a "un elevado volumen de tráfico malicioso externo" dirigido a sus sistemas, por lo que han pausado la venta hasta las 17.00 horas.

"La plataforma de venta de entradas de la RFEF ha experimentado una incidencia temporal en su disponibilidad como consecuencia de un elevado volumen de tráfico malicioso externo dirigido a sus sistemas", informó la entidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La RFEF activó "desde el primer momento" los protocolos de seguridad y continuidad del servicio, "trabajando junto a los proveedores tecnológicos especializados para restablecer la operativa con la máxima rapidez". "A causa de esta incidencia, se ha procedido a pausar la venta de entradas y, una vez resuelta, volverá a estar operativa a partir de las 17.00 horas", informó la Federación.

"La RFEF lamenta las molestias ocasionadas y continúa reforzando las medidas de protección y monitorizaciónn para garantizar la mejor experiencia y seguridad a los aficionados", concluyó el comunicado.