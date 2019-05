Pochettino: "Comenzamos con una falta de energía increíble, parecía que no era una semifinal"

Publicado 01/05/2019 0:07:53 CET

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha lamentado que su equipo haya empezado el partido ante el Ajax "con una falta de energía increíble", lejos del nivel que corresponde a una ida de semifinales de Liga de Campeones, y ha explicado que la forma en la que concedieron el gol que supuso la derrota inglesa (0-1) es "inadmisible" en un encuentro de esta categoría.

"Cuando buscas una estrategia para darle las herramientas a tu equipo para poder hacer un juego favorable y no muestras esa energía y no encuentras la forma, es un poco frustrante y decepcionante. Fue una decepción empezar un partido de la forma que comenzamos, con una falta de energía increíble, parecía que no estábamos jugando un partido de semifinal", señaló en declaraciones a Movistar+.

En este sentido, incidió en la diferencia de actitud entre ambos conjuntos. "Ellos tenían esa frescura que a nosotros nos faltó. La forma en que concedimos el gol es inadmisible en un partido de 'Champions'; cuando lo analizas y lo ves, da bastante dolor", indicó.

Sin embargo, el argentino recalcó que en la segunda mitad estuvieron "bien". "Les hemos empujado y hemos encontrado cosas que nos hacen ver que en el próximo partido las podremos aprovechar. Va a ser un partido difícil, pero tenemos opciones, la eliminatoria está abierta y vamos a intentarlo", afirmó.

Además, desveló qué dijo a sus jugadores al descanso. "Hemos corregido alguna cosa, pero muy poco, porque en los últimos diez minutos de la primera parte la entrada de Sissoko aportó cosas interesantes al juego, empezamos a tener el dominio, hemos igualado la superioridad que ellos nos hacían en el centro del campo", subrayó.

Pochettino también entiende que los aficionados puedan estar decepcionados. "Por las circunstancias, la gente puede dudar de nosotros, pero me encantan los desafíos. Va a ser un desafío tremendo pero estoy calmado porque sé que vamos a ir a competir y la eliminatoria está abierta. Vamos a tener posibilidades seguro, vamos a ver si las podemos aprovechar", señaló.

Por último, explicó el cambio del defensa belga Jan Vertonghen, que tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente afectado por un choque de cabezas con su compañero Alderweireld. "Ahora está mejor, más calmado", manifestó.

"Nosotros no estuvimos envueltos en las decisiones, la decisión de poder seguir fue del doctor. Tuvo que salir porque se encontraba mal. Vamos a ver cómo sigue la noche, porque este tipo de situaciones tienen que tener un seguimiento. Esperemos que no sea un gran problema", concluyó.