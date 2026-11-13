Pochettino se despide entre lágrimas de la selección de Estados Unidos: "Es una de las decisiones más difíciles"

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, despidiéndose entre lágrimas en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Haití. - Press Association/PA Wire/dpa

LONDRES, 13 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reconoció entre lágrimas que dejar su cargo para entrenar, una vez finalice el presente parón internacional, al Manchester United es "una de las decisiones más difíciles" que ha tomado en su carrera en los banquillos, ya que abandona un proyecto que le ha permitido "soñar a lo grande".

"Ahora me resulta difícil hablar porque soy una persona muy emotiva. Desde el momento en que empezamos a hablar de la idea de convertirme en seleccionador de este país y de esta increíble federación, estábamos muy ilusionados con el proyecto y con el programa que estábamos desarrollando juntos. Por eso, esta decisión resulta aún más difícil y, en cierto modo, muy triste", expresó en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Naciones ante Haití.

Y es que el Manchester United anunció este viernes que el técnico argentino se hará cargo del banquillo de los 'Diablos Rojos' en sustitución de Michael Carrick una vez finalice el parón de selecciones de noviembre. Antes, dirigirá sus últimos dos encuentros como seleccionador de Estados Unidos frente a Haití, correspondientes a la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Pochettino señaló que, junto a la presidenta de la federación estadounidense, Cindy Parlow, y al director ejecutivo, JT Batson, han conseguido "recuperar la motivación". "Hemos recuperado nuestra capacidad de soñar a lo grande y de formar a jugadores que realmente quieren mejorar y compartir buenos momentos, porque se preocupan de verdad por la federación y por este país, que quieren situarlos en el lugar que se merecen", aseguró.

"Nunca nos mentisteis -en alusión a Parlow y Batson-. Lo humano está por encima de todo, y por eso esta es una decisión realmente difícil. Pero tenemos que seguir adelante. Pero muchas gracias, de todo corazón y en nombre de mi gente, porque siempre habéis sido transparente. Hemos aprendido mucho de todos vosotros, de este país. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de toda nuestra carrera", zanjó.