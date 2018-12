Pochettino: "Será especial si pasamos por ser del Tottenham, no por 'perico'"

Publicado 10/12/2018 19:06:08 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha asegurado que para él sería "especial" lograr el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou por comportar estar en la siguiente ronda y por ser técnico de los 'Spurs', no por ser 'perico' declarado, y ha añadido que espera tener enfrente al mejor Barça pese a que los blaugranas ya son primeros.

"Va a ser especial en caso de clasificarnos, porque estoy en Tottenham no porque sea 'perico' declarado. Lo más importante es brindar a Tottenham estar en la siguiente ronda de la 'Champions'", manifestó en rueda de prensa en el Camp Nou.

Pese a no poder ver entero el derbi en el que el Barça ganó a su Espanyol por 0-4 en el RCDE Stadium, aseguró que no le hace falta porque conoce de sobras a los blaugranas, que harán rotaciones y, por ejemplo, Ernesto Valverde ha asegurado que Luis Suárez no jugará.

"Es una pérdida importante, Luis Suárez es uno de los mejores delanteros con Kane, es un pena que no pueda estar. Ya lo demostró en Liverpool y aquí que es uno de los mejores, es una baja importante para el Barcelona", señaló Pochettino al respecto.

Para el técnico, su Tottenham ha hecho méritos para poder evitarse el jugárselo todo en el Camp Nou. "Creo que para merecerlo tenemos que ganar mañana aquí, en un campo tremendamente difícil. Después del partido ya podré decir que si ganamos estaremos merecidamente, y en caso de no ganar e Inter sacar más puntos que nosotros, seguramente no lo habremos merecido. Pero está en nuestras manos el clasificarnos", aceptó.

"Hemos penalizado bastante. La idea era llegar a Barcelona clasificados, merecimos muchos más en el caso de la derrota en Milán, y en Holanda merecimos mucho mejor resultados y no tener que jugárnosla mañana. Pero en el fútbol hay que competir más de lo que lo hicimos", se sinceró al respecto.

De todos modos, aseguró que están listos "para luchar" en sus "mejores condiciones". "Soy optimista y debemos pensar así, llegamos en las mejores condiciones para ganar. Tendremos que dar el máximo, preparar al equipo mentalmente, pero no se trata de pensar sólo en qué hará el Barça sino en qué haremos nosotros", aportó.

"Para ser uno de los mejores equipos del mundo necesitas esos 24-25 jugadores que aporten su calidad. Disputarle una plaza a Luis Suárez, Messi o Busquets es muy difícil, pero quienes jueguen mañana querrán mostrar el nivel que tienen y competir por tener más apariciones. Espero un Barça fuerte y motivado", concluyó del rival.

Ante la duda de si Leo Messi liderará al Barça este martes, aseguró que su compatriota es el mejor pese a que haya quedado quinto en la votación del último Balón de Oro. "Como amante del fútbol hablar de Leo Messi es hablar del mejor del mundo, nadie duda de que es el mejor. Pero la plataforma creada en el Tottenham ayuda a los jugadores a crecer, y con esa plataforma se puede parar, como equipo, a Messi", manifestó.

Por otro lado, preguntado por si acudió a ver al Barça B para observar de cerca al centrocampista blaugrana Riqui Puig, que debutó con el primer equipo en la Copa del Rey con muy buena nota, no quiso valorarlo. "No me gusta hablar de nombres propios. Lo del chico del filial es un rumor al que no quiero hacer referencia, no beneficia a nadie", aportó.

Por su parte, el portero Hugo Lloris aseguró que llegan a Barcelona dispuestos a todo. "Tenemos un contexto diferente, el Barça está ya clasificado y cuando eres jugadores del Barça y llevas su camiseta, es como si ya hubieras ganado. Pero estamos preparados para competir", manifestó.

"Ousmane es un jugador de gran talento, ha cometido algunos errores pero es muy joven, tiene mucho que aprender del fútbol de alto nivel, pero ha demostrado sus habilidades en el campo en los últimos partidos con el Barça, como con el Espanyol. Los jugadores en el Barcelona apenas tienen tiempo y deben mostrar su compromiso y talento cada vez que pueden, pero pienso que ya irán bien las cosas para él", le auguró a su compatriota, que llegó tarde de nuevo a un entrenamiento.