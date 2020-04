Podolski elogia a Merkel: "A diferencia de mucha gente que se queja, creo que está haciendo un gran trabajo"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador germano Lukas Podolski, actualmente en las filas del Antalyaspor turco, elogió el trabajo de la canciller Angela Merkel en relación a la lucha del gobierno alemán contra el coronavirus y dijo que "a diferencia de mucha gente que se queja", cree que lo está haciendo "bien".

"A diferencia de mucha gente que se queja, creo que está haciendo un buen trabajo. Pero no se puede complacer a todo el mundo", aseguró Podolski, quien permanece confinado con su familia en Turquía, en una entrevista con el diario alemán 'Bild'.

En lo futbolístico, Podolski lamenta no poder recuperar la normalidad. "Es una lástima no poder hacer deporte. Eso es lo que falta, estar en el campo con los chicos. Pero hay que tener paciencia, en algún momento se terminará y podremos volver", afirmó el ex internacional con Alemania.

Podolski, de 34 años, militó tres temporadas en el Bayern Múnich, otras tres en el Arsenal y también vistió las camisetas de Inter de Milán, Colonia -en dos etapas- Galatasaray y Visel Kobe antes de llegar a Turquía. Esta temporada ha disputado seis partidos de las ocho jornadas, ha logrado dos goles y ha dado dos asistencias.