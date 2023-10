La policía colombiana sigue buscando al padre de Luis Díaz en una cordillera al norte del país

BOGOTÁ, 31 Oct. (dpa/EP) -

La policía colombiana busca en una cordillera del norte del país al padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, que fue secuestrado junto a la madre del deportista, ya liberada, en un barrio de Barrancas, La Guajira, en el norte de Colombia.

Las autoridades colombianas han intensificado la búsqueda de Luis Manuel Díaz, ya que el jugador ha regresado a casa para estar con sus familiares. La policía ha realizado patrullas aéreas por la cordillera del Perijá, fronteriza con Venezuela y cubierta por la selva.

En una publicación en las redes sociales, el director general de la policía colombiana, William Salamanca, se mostró supervisando la operación para "reconocer" la "valentía y compromiso" de los comandos "para rescatarlo sano y salvo".

La policía ha ofrecido una recompensa de más de 44.000 euros por información que conduzca al paradero de Luis Manuel Díaz. El lunes, Salamanca pidió cautela ante las informaciones que apuntaban a que Luis Manuel podría haber sido trasladado ya a Venezuela, señalando la dificultad de cruzar la sierra de Perija.

Tanto la FIFA como la Federación Colombiana de Fútbol han ofrecido su apoyo a Díaz, de 26 años, mientras que el Liverpool permitió al jugador regresar a su país.

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, declaró tras la victoria por 3-0 del domingo en casa contra el Nottingham Forest que la preparación del partido había sido "la más difícil" que había tenido en su vida. "No me lo esperaba, no estaba preparado para ello. No quiero hacer el partido más grande de lo que fue, pero definitivamente, intentamos ayudar a Luis con la lucha que pusimos porque obviamente queremos ayudar y realmente no podemos ayudar. Lo único que podemos hacer es luchar por él y eso es lo que hicieron los chicos", indicó.

El Liverpool también mostró su apoyo al jugador. "El Liverpool Football Club es consciente de una situación en curso que involucra a la familia de Luis Díaz en Colombia. Nuestra esperanza es que el asunto se resuelva de manera segura y a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata", señaló

El Liverpool fichó a Díaz procedente del Oporto en enero de 2022 en un acuerdo inicial de 37,5 millones de libras -42,9 millones de euros- que incluía unas variables extra de 12,5 millones de libras -14,3 millones de euros-.