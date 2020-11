El precandidato Víctor Font incorpora al doctor Ramon Cugat a su posible Junta Directiva

Font, sobre la mala racha: "Esperanza, sin dudas. Hay talento en el equipo"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este lunes al doctor Ramon Cugat como tercer miembro de su posible Junta Directiva, tras los anuncios de Toni Nadal y Antoni Bassas, para aconsejar sobre temas médicos y de conocimiento.

"En la Junta Directiva nunca ha habido gente que viniera del mundo del deporte. Hoy, es un honor explicar que anunciamos un segundo directivo, del área de deporte, que es el doctor Ramon Cugat. El doctor es una eminencia y referencia en el mundo del deporte y del fútbol", destacó Font en rueda de prensa.

Font ve "muy importante" contar con la experiencia del doctor en su Junta. "Cugat aseguraría tener su experiencia y sabiduría para saber que los servicios médicos del club siguen estando al más alto nivel, y para que ayude en otros temas que tengan relación con su sector, como en el área de sabiduría y conocimiento. Siendo un referente, tiene relaciones y conocimientos que ayudarán a al institución", aportó.

Por su parte, el doctor Ramon Cugat, aseguró que es un "activo" del club. "Soy un activo del Barça, lo he sido siempre. Como futbolero, primero, y después como doctor, tratando a jugadores. No he dejado nunca el fútbol del todo, porque me dedico al cuidado del futbolista", explicó.

"Estoy vinculado al Barça desde 1965, cuando jugué en juveniles. Siempre he ayudado al club cuando me han pedido ayuda, en tratamiento o diagnóstico de algún jugador. Mi sí a Font empieza hace unos tres años, cuando me explicaron el proyecto, y me dijeron que podía ayudar desde dentro de la Junta", comentó sobre cómo se adhirió a este proyecto.

Además, aportó que no pudo decir que no al exjugador y pieza importante de 'Sí al Futur' Xavi Hernández. "La piedra angular del proyecto es Xavi Hernández, le conozco y le he operado, y conozco a su familia. Ir con él, es como ir con Pep, al que no puedo decir que no. Son años de amistad", explicó.

"Es un proyecto serio, que quiere cambiar la dinámica de lo que es una Junta Directiva de un equipo. Dije que sí, fui conociendo al equipo y a su líder, Víctor Font. Me gustó la cosa, y por ayudar al Barça, aquí me tenéis", se sinceró.

Como anécdota, explicó que ya dijo sí a Pep Guardiola cuando este, en el pasado, formaba parte de la candidatura de Lluís Bassat en 2003, en unas elecciones que ganó Joan Laporta. "Ayudé a una candidatura con Pep, la de Bassat, aunque ganó Laporta. Pero Pep me dijo que nuestro presidente era Laporta, que le ayudara, y así lo hice. Y lo haré. He dicho que sí pensando en que puedo ser útil para el Barça", reiteró.

Por otro lado, Font comentó temas de actualidad, como la situación de Leo Messi en el club. "Estoy convencido de que hay futuro dentro del Barça para Messi. Es tema de superar la situación complicada actual, que lo es para todos. Ahora las cosas no nos van de cara, tenemos lesiones, y a Messi no le gusta perder nunca a nada", aporto.

En cuanto a la reducción salarial, y que los jugadores sean favorables a que sea el nuevo presidente quien tome esta decisión, el precandidato se mostró de acuerdo. "Se quiere reducir la masa salarial a cambio de alargar contratos o pagar más adelante. Estas decisiones tendría sentido que se tomaran en el contexto de un nuevo proyecto", argumentó.

Preguntado por esta temporada, y los malos resultados en Liga, quiso ser optimista. "Esperanza, sin dudas. Hay talento en el equipo. Hay contratiempos a corto plazo, con las lesiones, y llueve sobre mojado porque el entrenador quería un par de piezas para que estuviera compensada. Pero se empezó bien, hay que confiar y tener esperanza para los meses de marzo o abril", se sinceró.