El presidente del Fenerbahçe queda en libertad bajo control judicial

ESTAMBUL 25 Dic. (DPA/EP) -

El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, fue liberado bajo control judicial este jueves tras su detención la noche anterior en el marco de una investigación por narcóticos, según informaron medios estatales.

Saran fue puesto bajo custodia en Estambul después de que la fiscalía lo acusara de "procuración de drogas", "facilitación del consumo de drogas" y "consumo de drogas", según la agencia estatal de noticias Anadolu.

Tras su testimonio, un tribunal de Estambul ordenó a Saran presentarse en comisaría dos veces por semana para firmar. Anadolu indicó que Saran sigue sujeto a una prohibición de viajar al extranjero impuesta previamente en la investigación.

La investigación ha estado activa desde principios de mes. Tras regresar del extranjero, Saran compareció ante la fiscalía el 20 de diciembre para prestar declaración y posteriormente fue remitido a pruebas forenses. Un informe forense posterior indicó rastros de narcóticos en una muestra de su cabello, según Anadolu.

Saran rechazó los resultados del informe en redes sociales. El miércoles por la noche, el Fenerbahçe emitió un comunicado en la red social X, pidiendo calma y cooperación con las autoridades. Antes de su liberación este jueves, los aficionados se congregaron frente al juzgado de alta seguridad en Estambul para corear consignas en solidaridad con el presidente del club.