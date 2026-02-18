Prestianni: "No dirigí insultos racistas a Vinícius, malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Gianluca Prestianni (SL Benfica) y Vinícius Júnior (Real Madrid CF), en la Champions. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extremo del SL Benfica Gianluca Prestianni defendió en su redes sociales que "jamás" fue "racista con nadie", por lo que "en ningún momento" profirió "insultos racistas a Vinícius Júnior", del que dijo que "malinterpretó lo que cree haber escuchado".

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió el futbolista argentino en su perfil de Instagram.

Justo después de anotar el gol que finalmente dio la victoria al conjunto blanco en la ida de los 'playoffs' de acceso a octavos (0-1) de la Champions, Vinícius recibió una tarjeta amarilla por supuestamente encararse con la grada del Estádio da Luz. Poco después, trasladó al colegiado que Prestianni le había llamado "mono" y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

Tras esto, el argentino denunció "amenazas" por parte de los jugadores del Real Madrid. "Jamás fui racista con nadie", reiteró Prestianni en redes sociales, donde también le defendió su club, el SL Benfica, argumentando que "como demuestran las imágenes, dada la distancia", los jugadores del conjunto merengue "no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", en un texto compartido junto a un vídeo.