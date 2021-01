Pry: "Todas las jugadoras del Levante han dado un paso importante hacia adelante"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La entrenadora del Levante UD Femenino, María Pry, ha asegurado que sus jugadoras, que este año han dado "un paso importante hacia adelante", deben ser "fieles" a la "identidad" y al "trabajo" que les ha dado resultados si quieren superar al Atlético de Madrid este sábado (20.45 horas) en el Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería en la final de la Supercopa de España femenina.

"Hemos preparado el partido pensando en nosotras, en lo que nos ha traído hasta aquí y en todo el trabajo que llevamos haciendo. Tenemos que ser fieles a nuestra identidad y a nuestras características como jugadoras y como equipo. No tenemos la menor duda de cómo tenemos que afrontar el partido, de qué tiene que hacer cada una de nosotras. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotras para llevarnos la victoria. El Levante lo va a dar todo para intentar conseguirla", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, la preparadora sevillana explicó que han "aprendido y mejorado con respecto al año pasado", cuando no consiguieron alcanzar la final. "Nos hemos quitado todos esa espinita. Es momento ahora de pensar qué nos ha traído hasta aquí, qué estamos haciendo bien. Todas las jugadoras del Levante este año han dado un paso importante hacia adelante", manifestó.

"El año pasado no pudimos disputar la final y este año el Levante es un equipo con unión, que está muy junto. Estoy muy orgullosa de cómo estamos creciendo como equipo, de cómo están creciendo las jugadoras a nivel individual, y la recompensa es poder disfrutar de la final", continuó.

Ahora, tendrán la oportunidad de dar un título a la sección femenina del Levante más de una década después. "Fueron 13 años en los que el Levante no tuvo la oportunidad de pelear por un título, somos conscientes. Nos ha costado muchos años, mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar hasta aquí y creo que es momento de disfrutar lo que estamos viviendo, el ahora. Mañana vamos a salir a dar lo mejor de nosotras, a dar nuestra mejor versión. Vamos con todas nuestras fuerzas para intentar conseguir la victoria", apuntó.

En caso de vencer, para la de Bormujos sería "una satisfacción muy grande" y "un momento de alegría" que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de disfrutar. "Sería la recompensa para todas mis jugadoras, después de un año tan complicado. Nos tenemos que sentir muy afortunadas de poder vivir lo que estamos viviendo. Lo disfrutaremos mucho si llega", indicó.

"Si eso ocurre, vamos a celebrarlo con mucha responsabilidad, cumpliendo todas las medidas, igual que en nuestro día a día. Muchas veces, en el fútbol no se valoran las victorias como se tienen que valorar, se nos olvida. Somos un equipo muy prudente, muy responsable, muy supervisado por el equipo médico. Si lo conseguimos, sería al aire libre, pero sería un momento para disfrutar. No nos volveríamos locas, pero sería un momento de euforia, igual que en el momento del pase a la final", prosiguió.

Por otra parte, la entrenadora granota reconoció la "gran amistad" que le une con el técnico rojiblanco, José Luis Sánchez Vera. "Me siento afortunada de tener los compañeros que tengo, me siento muy valorada. Los dos vamos a intentar ganar, nos vamos a respetar mucho, pero dentro del terreno de juego no existe ese lazo de amistad. Vamos a darlo todo para conseguir la victoria", explicó.

Por último, Pry desveló qué le pidió el presidente de la entidad levantinista, Quico Catalán. "Nos ha dicho que llevemos al Levante lo más arriba posible con el mayor orgullo posible. Queremos que todos los granotas se sientan orgullosos de su equipo femenino, y para ello trabajamos", concluyó.