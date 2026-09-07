El PSG defiende trono en Champions en busca emular la gesta del Real Madrid

Archivo - El PSG celebra el triunfo en la Champions 2025-26 en la final de Budpest (Hungría). - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Campeones 2026-2027 echa a andar este martes en un escenario marcado por la hegemonía del Paris Saint-Germain, campeón en las últimas dos ediciones y que busca igualar la hazaña del Real Madrid, que levantó la 'Orejona' tres temporadas consecutivas entre 2016 y 2018, lo que intentarán impedir el resto de candidatos, como el Bayern de Múnich, el Arsenal FC o el Manchester City, así como los cinco equipo españoles.

Arranca la Champions con el PSG como gran 'tirano' de Europa tras conquistar los dos últimos títulos de forma consecutiva. El cuadro parisino, respaldado por un proyecto con jugadores jóvenes con hambre, de máxima competitividad y un bloque titular sólido al que ha sumado piezas como Ferran Torres, Maghnes Akliouche o Lucas Digne y entrenado por Luis Enrique Martínez, vuelve a ser el gran favorito para seguir en el trono continental.

El equipo francés, sin embargo, ha comenzado el curso con dudas, todavía sin ganar en Ligue 1 en las tres primeras jornadas -dos empates y una derrota-. Y su camino en la Fase Liga tiene cierta dificultad, ya que recibirá al FC Barcelona y tendrá que visitar a los ingleses Manchester City y Aston Villa, además del Villarreal CF.

En el mismo escalón de favoritismo entra el Arsenal, subcampeón continental el curso pasado. Los de Mikel Arteta, que levantaron la Premier League 22 años después, rozaron el doblete con un fútbol basado en la solidez defensiva -fueron el equipo que menos goles encajó (7) en la pasada Champions- y la efectividad arriba.

Ahora, arrancan un nuevo intento para lograr su primera Liga de Campeones, como el gran rival del PSG por el título. Antes, se enfrentarán a rivales como el Borussia Dortmund, el Real Madrid o el Bayern, que fue semifinalista en la pasada edición y vuelve a presentar una candidatura fuerte por la 'Orejona', la que no levanta desde la pandemia en 2020.

Los alemanes, con figuras como Harry Kane, Michael Olise o Luis Díaz, fueron un rodillo y solo el PSG marcó más goles (45) que el conjunto bávaro, que convirtió 43 tantos en 14 partidos. El curso pasado eliminaron en cuartos de final al Real Madrid, que vuelve a aparecer entre la terna de candidatos, aunque un escalón por debajo.

Y es que la representación del fútbol español, con los blancos, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Real Betis, quieren frenar el dominio parisino y plantarle cara a los candidatos de la Premier. Para el conjunto blanco, dominador del palmarés histórico con 15 Copas de Europa, es cuestión de orgullo hacer frente al club galo, ya que defiende ese récord de tres Champions seguidas entre 2016 y 2018 con Zinédine Zidane en el banquillo entre 2016 y 2018.

El equipo merengue, que no ha sido capaz de estar en el 'Top 8' en ninguna de las dos campañas, estrena proyecto liderado por el portugués José Mourinho en su segunda etapa en el banquillo madridista y con una revolución en la plantilla tras los fichajes de Carlos Espí, Marc Cucurella, Yan Diomande, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

El luso ya rozó la final de la competición en 2012 en aquella tanda de penaltis ante el Bayern en 'semis' y ahora quiere sacarse esa espinita, devolviendo a las últimas instancias a un equipo que ha caído en cuartos en las últimas dos ediciones, desde que fue campeón en 2024. En esta Champions, el Inter en el Santiago Bernabéu y la visita a un Emirates Stadium en el que nunca ha ganado son las amenazas principales.

El Barça, que sí entró en el codiciado 'Top 8', incluso en el 'Top 4' el primer año de liguilla, busca romper su sequía continental, que ya dura más de una década desde la Champions de 2015, para conquistar de nuevo Europa. Los blaugranas vuelven a apostar por la mano de Hansi Flick y un equipo joven, pero que ya sabe lo que es ganar la máximo nivel, con nombres como Lamine Yamal, Pedri González o Fermín López, además de veteranos como Raphinha el recién incorporado Rodri Hernández.

El equipo 'culer' ha dominado a nivel doméstico las dos últimas campañas y ahora quieren dar el salto a Europa, con una identidad muy marcada de fútbol total y una presión intensa a los rivales. Recibirán al Manchester City o al Aston Villa y tendrá el complicado examen en París frente al PSG. El reto, subir otro peldaño y mostrar más seguridad ante rivales de envergadura, después de caer en cuartos frente al Atlético el curso pasado.

El conjunto rojiblanco, después del ruido del mercado y tras mantener a Julián Álvarez y sufrir la marcha de Antoine Griezmann, afrontan el enésimo intento de pelear por el trofeo tras ser el mejor representante el año pasado de LaLiga EA Sports. Solo el Arsenal les impidió soñar hasta la final de Budapest hace unos meses, y ahora deben volver a construir un equipo fiable acoplando nuevos nombres como Jonathan David, Morten Hjulmand, Kang-in Lee, 'Cuti' Romero o Alejandro Grimaldo y tras un arranque irregular.

Además, este curso tienen una motivación extra para su ansiado objetivo: la final será en el Riyadh Air Metropolitano. Los del 'Cholo' Simeone, finalistas en 2014 y 2016, quieren ser el primer equipo que levanta la 'Orejona' en su propio estadio desde 1965, cuando lo hizo el Inter de Milán. Bayern, Liverpool o Bodo/Glimt fuera de casa, los escollos de la Fase Liga.

Los otros representantes españoles son el Villarreal y el Betis. El 'Submarino Amarillo', semifinalista en 2022, no ha arrancado bien el proyecto de Iñigo Pérez y se exige mejorar el año pasado cuando apenas sumó un punto en la Fase Liga. Sin embargo, sus rivales son temibles: PSG, Liverpool, Dortmund o Nápoles.

Y el conjunto verdiblanco vuelve a escuchar el himno de la Champions dos décadas después, con una plantilla en la que ha mantenido el núcleo duro, con Isco o Antony, y a la que sumó nombres como Fran García, Dani Ceballos o Troy Parrot. Será duro por las visitas al Bayern o Borussia Dortmund, y recibirá a campeones como Oporto y Feyenoord y el favorito Arsenal.

En cuanto a otros candidatos, el Manchester City aparece como menos favorito que PSG, Arsenal o Bayern, en el primer curso postGuardiola, con el que fueron campeones en 2023. El conjunto 'citizen' cayó eliminado en octavos de final la pasada campaña, arrollados por el Real Madrid, y ahora será Enzo Maresca el encargado de dotarles de nuevo del hambre que exige esta competición, ya sin Rodri, pero con jugadores como Enzo Fernández, Eliott Anderson o el voraz Erling Haaland. Tampoco hay que olvidar a otros campeones como Liverpool, Inter de Milán o Manchester United, que vuelve tras tres años sin la máxima competición continental.