El PSG quiere golpear primero en Mónaco y Galatasaray y Dortmund hacer valer el factor campo

El jugador del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El París Saint-Germain visita este martes al Monaco en el estadio Luis II, en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones, un partido en el que el actual campeón buscará encarrilar la eliminatoria para vivir una vuelta plácida en el Parque de los Príncipes, mientras que el Galatasaray, que recibe a la Juventus, y el Borussia Dortmund, que hace lo propio con la Atalanta, quieren hacer valer el factor campo para marcharse al encuentro de vuelta por delante en el marcador.

Como ocurriera la pasada temporada, el PSG de Luis Enrique tendrá que pasar por peaje de los 'playoffs' para estar presente en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los parisinos finalizaron la fase liga en 11ª posición con 14 puntos, después de un tramo final en el que sólo sumaron cinco de los últimos 15 puntos en juego. Y su rival por un puesto entre los 16 mejores será el Monaco, que acabó 21º con 10 puntos, tras empatar en la última jornada ante la Juventus.

Un duelo entre dos equipos de la Ligue 1 que será el segundo de la temporada entre ambos. En el primero, en la competición doméstica, los monegascos ya demostraron de lo que son capaces imponiéndose (1-0) al PSG con un solitario gol de Minamino, que no podrá estar por lesión. Pese a ello, el segundo clasificado de la Ligue 1 se ha impuesto en cuatro de los últimos seis duelos, y es claro favorito para avanzar en una eliminatoria que querrá resolver ya desde el encuentro de ida.

Eso sí, los campeones no llegan en buen momento después de perder el liderato de la Ligue 1 tras perder ante el Stade Rennes (1-3) el pasado viernes. Sí conseguiría ganar el Mónaco, que encadena dos victorias consecutivas y tres duelos sin perder como local. Por su parte, el equipo de Luis Enrique, que no podrá contar con el internacional español Fabián Ruiz ni con Senny Mayulu por lesión, no ha logrado el triunfo en sus dos últimas salidas europeas --un empate y una derrota--.

Por su parte, Galatasary y Juventus vivirán en Estambul el primer envite de una eliminatoria, a priori, igualada entre el 13º y 20º de la fase liga. Una ida a la que los turcos llegan en uno de los mejores momentos de la temporada, tras encadenar cinco triunfos consecutivos en la Superliga, en la que son líderes con tres puntos más que el Fenerbahce. Un estado de forma muy diferente al que atraviesan los italianos, que sólo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros --dos derrotas y dos empates--.

Y dos viejos conocidos del fútbol italiano como Mauro Icardi, que llega lanzado tras anotar un hat-trick en la goleada liguera ante el Eyupspor (5-1), y Victor Osimhen, máximo goleador del Galatasaray en Champions con seis tantos, será una de las principales amenazas para los juventinos. Por su parte, la Juve no podrá contar ni con los lesionados Jonathan David y Dusan Vlahovic, por lo que se encomienda al otomano Kenan Yildiz para ganar por primera vez a domicilio al Galatasaray.

Y en la otra eliminatoria, en el Signal Iduna Park, Borussia Dortmund y Atalanta querrán cimentar su pase a los octavos de final en otra eliminatoria sin un favorito aparente. Los italianos dejaron pasar el Top 8 tras perder en las dos últimas jornadas de la fase liga ante el Athletic Club (2-3) y el Union Saint-Gilloise (1-0), mismo desenlace que sufrieron los alemanes tras sumar uno de los últimos nueve puntos en juego.

Eso sí, el Dortmund apelará al empuje de su público, ante el que ha ganado sus últimos seis encuentros de Bundesliga, para tomar ventaja en la eliminatoria. Algo que ya consiguieron en los dieciseisavos de final de la Liga Europa en 2018 (3-2), en el que es el último enfrentamiento entre ambos. Un resultado que harían bueno en el encuentro de vuelta en Bérgamo gracias al empate a uno.

En lo deportivo, Niko Kovac no podrá contar con dos titulares de la defensa como son Nico Schlotterbeck, Emre Can y Niklas Sule, por lo el trio de centrales apunta a estar conformado por Bensebaini y dos laterales como son Anton y Ryerson. Sí que estará arriba con Serghou Guirassy, que ha marcado cinco goles en los tres últimos partidos. En el lado de la DEA, su principal baja será el belga Charles De Katelaere.

PROGRAMA DE LA IDA DE PLAYOFFS DE LA LIGA DE CAMPEONES

Martes 17.

Galatasaray - Juventus18.45 horas.

Benfica - Real Madrid21.00 horas.

Borussia Dortmund - Atalanta21.00 horas.

Monaco - PSG21.00 horas.