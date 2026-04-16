Pubill: "Viene el momento más bonito de la temporada, pero también el más complicado"

Marc Pubill bebe agua durante el Media Day previo a la final de la Copa del Rey 2026 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa español del Atlético de Madrid Marc Pubill aseguró este jueves que el equipo rojiblanco afronta el "momento más bonito de la temporada" con la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado (21.00 horas) y las semifinales de la Liga de Campeones, pero también "el más complicado", aunque el vestuario llega "en gran momento".

"Viene el momento más bonito de la temporada, pero también el más complicado y en el que tenemos que estar más enchufados. Fiché por este gran club para jugar partidos así, toca darlo todo, dejárselo todo en el campo hasta que el árbitro pite el final y disfrutar", afirmó el futbolista rojiblanco a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad.

Pubill manifestó que no se ven como favoritos porque ambos conjuntos se han "merecido estar en esta final". "Es algo que lo catalogáis más vosotros (los medios) desde fuera. Son un gran equipo y lo están demostrando. Se va a decidir el sábado y ojalá que caiga de nuestro lado", admitió de un equipo del que ensalzó a su capitán, Mikel Oyarzabal: "Es una estrella, un gran jugador y va a tocar pararlo".

El catalán confesó que ante citas de tal envergadura suele "hacer siempre lo mismo" y prepararse para "disfrutar". "Tengo mis rutinas, intento no cambiarlas. No soy de los que se ponen nervioso, la verdad. Sé que lo tengo todo preparado y que solo falta disfrutar; luego puede salir bien o mal", apuntó.

El Atlético de Madrid llega a esta final copera "en un gran momento" tras la clasificación del pasado martes a las semifinales de la Liga de Campeones en un "partido mágico". "Lo disfrutamos todos mucho y evidentemente es un plus anímico, pero en cuanto al árbitro pitó al final sabíamos para que nos teníamos que preparar y así está siendo", comentó.

"Trabajamos durante toda la temporada para llegar a este momento y el equipo llega en perfectas condiciones, así que vamos a dejarlo todo", indicó al mismo tiempo que reconoció que sería "muy ilusionante" firmar un doblete --Copa del Rey y Liga de Campeones-- a final de temporada.

Pubill afronta su primera disputa de un título con el club colchonero, aunque ya tiene experiencia en una final, la de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque "son cosas muy distintas". "Al final siempre se dice que una final no se juega, una final se gana. Y creo que nosotros vamos a salir a ganar el partido. Vamos a demostrar a la afición que no nos vamos a dejar nada en el campo y vamos a ganar", insistió.

"Me los imagino como están en el campo. Es la mejor afición del mundo, y no me los quiero imaginar celebrando algo. Tiene que ser muy bonito y estoy seguro de que va a ser. Ojalá que las aficiones apoyen a ambos equipos por igual y que se lleven bien, que no haya problemas. Estoy seguro aún así que nuestra afición va a dar la talla", subrayó.

En lo deportivo, el defensa llega "bien" tras superar unas molestias que le han tenido fuera de la dinámica del equipo de Diego Pablo Simeone del que ha aprendido "bastante rápido" su juego. "Ya lo he dicho muchas veces, desde que llegué, el míster me enseñó y me enseñó muy rápido, se me quedaron los conceptos. Ojalá siga disfrutando mucho tiempo", señaló.

Precisamente con el argentino ha visto reconvertida su posición a central. "Yo me siento cómodo en ambas posiciones, son responsabilidades distintas, cada posición tiene sus bases y la verdad que de central me siento muy cómodo también", concluyó.