Puyol: "Ganar la Liga es lo importante; el pasillo es secundario"

Presentación de la cobertura de Movistar+ de El Clásico con Carles Puyol e Iker Casillas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del FC Barcelona Carles Puyol ha asegurado este jueves en Barcelona, en el acto de presentación de la cobertura de El Clásico de Movistar+ en el que también ha participado Iker Casillas, que el título de Liga es lo verdaderamente relevante por encima de cualquier otra circunstancia, incluida la posibilidad de hacer el pasillo al campeón.

"Ganar una Liga ya es importante, la temporada es muy buena, y poder cerrarla en casa contra el máximo rival y conseguir la Liga, todos los aficionados y jugadores estamos con muchas ganas de que llegue ya el partido", ha señalado.

Puyol ha destacado además la dimensión global del duelo entre FC Barcelona y Real Madrid. "Es el partido que todos los aficionados están esperando. Lo he vivido en muchos países y una vez estás retirado te das cuenta de la dimensión del Clásico. Siempre es el partido donde se para el mundo y todos están pendientes", ha afirmado.

El excapitán 'culer' ha defendido también la evolución en la retransmisión del fútbol para acercarlo al aficionado. "Se juega para la gente y que la gente pueda estar lo más cerca posible de lo que viven los jugadores es embellecedor para el aficionado. Animo a LaLiga a que siga así", ha apuntado.

Sobre el hipotético pasillo que hubiera podido recibir el Barça si hubiera sido campeón la jornada anterior, ha sido claro. "Lo más importante es ganar la Liga, luego si te pueden hacer el pasillo, bien. Si lo hacen o no, es decisión de quien tenga que hacerlo, pero lo importante es la Liga", ha dicho.

Preguntado por el roce entre Fede Valverde y Tchouaméni en el vestuario del Real Madrid, Puyol ha restado importancia a los episodios puntuales. "Desconozco qué ha pasado. A veces hay tensión y piques en entrenamientos y se acaba solucionando si no es algo muy serio o personal. Los jugadores del Barcelona no tienen que perder el foco, pensar en el partido y en ganar", ha explicado.

En ese sentido, ha insistido en la importancia del colectivo por encima de lo individual. "Todos debemos entender que el equipo está por delante del individual. Si no lo gestionas así, aparecen los problemas", ha subrayado.

Por último, sobre la selección española y el próximo Mundial, Puyol ha mostrado confianza en el grupo. "La selección tiene muy buenos jugadores. Ser campeones de Europa da confianza, pero también más presión porque nos pone en el papel de favoritos. Un día malo te puede dejar fuera del Mundial. Si tenemos a todos disponibles, la selección es favorita", ha concluido.