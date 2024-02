Quique Sánchez Flores, sobre Rafa Mir y Januzaj: "O alcanzan el listón o no juegan"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, ha asegurado que el delantero Rafa Mir y el centrocampista belga Adnan Januzaj, que estuvieron a punto de abandonar el club nervionense en el recién terminado mercado de fichajes, entienden "el grado de exigencia" de forma diferente a él, y ha advertido de que si no alcanzan "el listón" no van a "jugar".

"Los chicos son profesionales, pero cada uno entiende el grado de exigencia de forma diferente. Yo lo tengo por encima de lo que ellos tienen marcado. Después de haber probado e ido hacia ellos en la necesidad más absoluta, no hay más tiempo para bajar el listón. El que quiera jugar, o alcanza esa exigencia o no puede jugar. No vale con ser buen profesional, hay que tener el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla FC", declaró en rueda de prensa.

"Como entrenador, procuro distinguir mucho entre ser un entrenador y un animador. No me gusta ir de animador, de entrenador que anima a que el jugador crea en sus posibilidades. El fútbol necesita exigencia en la categoría que sea. Si hay aficionados, tienes una exigencia. Yo no voy a ir a conversaciones donde tenga que animar a la gente a esforzarse. El que alcance la exigencia estará y el que no, no estará", añadió.

Además, habló de cómo se fraguó la marcha del croata Ivan Rakitic. "Tuvimos una conversación muy honesta cuatro días antes de su salida. Él me dijo que yo no contaba con él y yo le dije que sí contaba, que no podía asegurarle que iba a jugar cada partido, pero que contaba con él y le pedía algo. La decisión fue suya, él dijo que no podía dar lo que yo le pedía y su contestación fue honesta hacia lo que requería la situación", indicó.

También comentó el estado de los lesionados de mayor duración. "Gudelj va muy rápido y bien, a la altura de su carácter y positividad, pensando en acortar plazos. Lo echamos mucho de menos en el campo porque necesitamos a jefes que hablen y ayuden al equipo. No tenemos tantos jugadores así y Gudelj es uno de ellos. A Lukebakio le queda un tiempo todavía", subrayó.

El preparador madrileño también se mostró feliz por el regreso de Youssef En-Nesyri de la Copa África. "Sentimos mucho la eliminación de Marruecos, pero estábamos jugando sin delantero hasta que apareció Isaac, y haciendo un esfuerzo importante con Lucas. Esta es una liga muy exigente y con Isaac encontramos un delantero y ahora ha vuelto otro. Ahora tenemos la sensación de que tenemos dos delanteros", indicó.

En otro orden de cosas, explicó que sus futbolistas "han entrenado bien" esta semana. "Ha sido una semana importante con mucho contenido y con la ilusión de alcanzar buen resultado, transmitiendo la ambición y las ganas que queremos para competir. No vale con jugar. Hay que alargar la forma en la que competimos, porque se nos cae el plan de partido. Nos pasan cosas que nos quitan confianza y el plan tiene que durar lo que dura el partido", manifestó.

Por último, sobre el duelo de este lunes ante el Rayo, recalcó que "Vallecas nunca fue un partido fácil". "Hemos estudiado que han perdido cierta fluidez en la fase inicial. Sí tiene algún problemita pone el balón en campo contrario. Sigue teniendo jugadores determinantes con la verticalidad de Álvaro, la lectura de Trejo... Sigue siendo vivo, con energía y con experiencia. Nunca hemos ido allí con ningún club a pasar un buen rato. Siempre exige sacrificio y si ganamos estaremos cerca de muchos equipos para poder alcanzarlos. Ese es el objetivo y ojalá se pueda cumplir", finalizó.