Quique Setién: "Hemos concedido demasiado"

Publicado 02/02/2020 23:39:09 CET

"Ansu Fati tiene un futuro muy prometedor"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se mostró "bastante satisfecho" con la actuación de su equipo en la victoria (2-1) sobre el Levante este domingo, aunque reconoció que concedieron "demasiado" al rival, perdiendo "un poco el control".

"Me voy contento con muchas cosas, no con todo. Creo que hemos concedido quizá demasiados remates, pero hemos hecho una primera parte muy buena. Podíamos haber marcado más goles y en la segunda parte también hemos tenido muchas ocasiones", dijo en declaraciones a Movistar Plus en el Camp Nou.

"Es verdad que hemos perdido un poco el control, hemos concedido demasiado pero estoy bastante satisfecho con el trabajo del equipo", añadió el técnico culé, refiriéndose en especial a una segunda parte en la que Ter Stegen tuvo bastante trabajo a pesar de no encajar el gol visitante hasta el descuento.

Setién explicó que es un tema que puede preocupar. "Preocupa porque siempre que concedes estás a expensas de que te puedan hacer gol, pero yo creo que hemos tenido muchas ocasiones nosotros que también hay que darle mucho valor. Para mí esto es más importante. Es verdad que si tú tienes tantas ocasiones tú puedas marcar, el partido podía haber sido un 8-2", afirmó.

El técnico del Barça se refirió a un Ansu Fati que marcó los dos goles, para convertirse además en el jugador más joven en hacer un doblete en la liga. "Es un chico que está emergiendo, que tiene un gran potencial y que hace cosas muy bien. Ha tenido un día histórico porque ha metido dos goles, ha ayudado mucho al equipo en su trabajo defensivo. Tiene un futuro muy prometedor y trataremos de ir ayudándole para que siga creciendo", dijo.

"Ya he dicho que iremos variando mucho a lo largo del Campeonato. Estamos en un periodo de conocimiento, acumulando información de lo que da cada jugador. Seguro que veréis cambios. Este club tiene que ir a ganar siempre. Ahora nos toca un partido de Copa muy comprometido, muy difícil en su casa. Después, el siguiente partido será también vital", añadió.