Quique Setién quiere estrenarse en la Conference ante un Anderlecht alicaído

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal retomará este jueves (18.45 horas) el asalto a la Conference League 2022-2023 con la visita a un equipo con tradición en el fútbol europeo aunque venido a menos como el Anderlecht belga, frente al que espera mantener su mejoría para traerse un buen resultado para la vuelta en el Estadio de la Cerámica.

El 'Submarino Amarillo' vuelve a la tercera competición continental más de tres meses después de haber finalizado la fase de grupos con una clara derrota ante el Lech Poznan polaco (3-0), en lo que era el tercer partido en el banquillo de Quique Setién, pero que no tuvo ninguna consecuencia porque la clasificación y el primer puesto ya estaban certificados.

El técnico espera estrenar su palmarés de victorias en esta Conference ya que tampoco pudo ganar al Happoel Beer Sheva israelí, con el que empató (2-2) cuando apenas llevaba día y medio en el conjunto castellonense como relevo de Unai Emery. El club da mucha importancia a cualquier título y el cántabro sabe que no puede dejarla apartada en exceso, más siendo uno de los teóricos claros candidatos a conquistarla.

Y esta recta decisiva de la competición empieza en el Estadio Constant Vanden Stock de Bruselas ante un Anderlecht, el equipo más laureado del fútbol belga y que brilló en el Viejo Continente entre finales de los 70 y en la década de los 80, tramo en el que conquistó cinco trofeos europeos (dos Recopas, una Copa de la UEFA y dos Supercopas) y jugó otras tres finales más.

Sin embargo, ahora ya no tiene tanto protagonismo y querrá empezar a recuperarlo en una Conference League que puede suponerle una oportunidad y en la que lleva jugando desde el pasado verano por tener que pasar dos rondas de clasificación. En su grupo, fue superado por el West Ham inglés y alcanzó estos octavos tras eliminar al Ludogorets búlgaro en los penaltis.

El Anderlecht, con jugadores no excesivamente conocidos excepto el central belga Jan Vertonghen o el delantero argelino Islam Slimani, no está en un gran momento, décimo en su liga y con sólo una victoria, ante el Ludogorets, en sus últimos cinco partidos, por lo que parece una téorica víctima para un Villarreal que, sin embargo, a domicilio le costó algo más en esta Liga Europa y que no puede perder de vista tampoco LaLiga Santander.

El conjunto castellonense quiere aprovechar el retorno a la competición europea para cimentar aún más el regreso a una buena dinámica. Después de encadenar cuatro derrotas seguidas, se ha rehecho con dos victorias trabajadas ante el Getafe (2-1) y el Almería (0-2), los cuales le han permitido mantener opciones de pelear por una cuarta plaza que se ha vuelto a abrir por el pequeño bajón de la Real Sociedad.

Ahora, el 'Submarino Amarillo' va a tener que lidiar con un duro calendario clave para sus aspiraciones con partidos en casa ante el Betis y el conjunto donostiarra y visitas a El Sadar y el Bernabéu, algo que puede provocar que Quique Setién opte seguramente por repartir esfuerzos, empezando ya por este jueves.

El centrocampista francés Etienne Capoue no ha viajado por estar 'tocado' muscularmente y será la principal ausencia, además del lesionado de larga duración Francis Coquelin, en un once donde podría estar un Giovani Lo Celso que acaba de volver de lesión y de cara a ir cogiendo ritmo competitivo para lo que se avecina.

Además, jugadores actualmente suplentes como Alfonso Pedraza, Aissa Mandi, Jorge Cuenca, Kiko Femenía, Johan Mojica y Nicolas Jackson también parece que tendrán su oportunidad en la capital belga, mientras que lo más probable es que Gerard Moreno sea suplente pensando en la Liga y la visita del Betis.