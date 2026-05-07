Rabiot: "Mbappé ha sido clave para todos los equipos en los que ha jugado"

Archivo - El centrocampista internacional francés Adrien Rabiot. - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés Adrien Rabiot ha comentado que el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, es un jugador que ha sido "clave" para "todos los equipos" en los que ha jugado y que "más allá de lo que puede demostrar fuera del campo" lo "importante" es lo que "puede hacer dentro" de cara a conseguir los objetivos de Francia en el Mundial, que los sitúa en alcanzar las semifinales.

"Mbappé es un jugador clave. Lo conocí cuando fichó por el PSG en 2017, cuando aún era muy joven. Es un jugador que siempre ha sido clave para todos los equipos en los que ha jugado. También ha madurado. Más allá de lo que puede demostrar fuera del campo o de su liderazgo dentro de la plantilla, lo importante es lo que puede hacer en el campo a la selección francesa y a su club", afirmó el centrocampista internacional francés en una entrevista concedida a FIFA.

Rabiot apuntó que tienen a jugadores "con ganas de ganar y determinación. "Realmente tenemos una mentalidad muy buena dentro de la plantilla. Si todos nos mantenemos firmemente centrados en el objetivo, con esta mentalidad de darlo todo, creo que podemos hacer un gran recorrido. En el Mundial de 2026, nuestro legado será una tercera estrella", agregó.

Sobre el favoritismo de cara a ganar el Mundial, expresó que "no supone una presión" porque hace cuatro años tuvieron "una situación similar como campeones". "Somos una plantilla fuerte, y tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas sin ser arrogantes. Tenemos que tener claro adónde queremos llegar. Pero también sabemos que nos enfrentaremos a selecciones que juegan casi al mismo nivel, y que los pequeños detalles marcarán la diferencia", subrayó.

"Ganar sería el escenario ideal, sobre todo teniendo en cuenta el resultado de 2022. Pero el objetivo es llegar a semifinales, hacer un buen recorrido, disfrutar, tener siempre presente la magnitud del evento, ser conscientes del momento y disfrutar, al tiempo que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos por esta camiseta y por la selección francesa", analizó el jugador del AC Milan.

Por último, confesó que utilizó la motivación de perder la final de la pasada Copa del Mundo para los siguientes partidos. "Obviamente, me hizo querer ganar aún más y conseguir victorias. Justo después de la final, me dije: 'Vale, nos vemos dentro de cuatro años, y esta vez conseguiremos la victoria'", concluyó.