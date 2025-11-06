Racing y Almería defienden el ascenso directo ante Las Palmas y el Ceuta

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este domingo a la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria (14.00 horas), en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, un partido donde defenderá su liderato y su buen momento ante un rival directo, mientras que la UD Almería, segundo clasificado, necesita los tres puntos ante un competitivo Ceuta (16.15 horas) para mantener su posición en la tabla.

El Estadio de Gran Canaria abrirá la jornada dominical con el partido de la jornada, que enfrenta al líder, el Racing, y a uno de los grandes candidatos al ascenso, la UD Las Palmas. El equipo santanderino llega líder en solitario y con cuatro puntos de margen con respecto a los puestos de 'playoff', mientras que los canarios son quintos con 20 puntos, pero a distancia de un partido del segundo puesto.

Así, el partido será un duelo directo entre dos equipos que aspiran a estar en LaLiga EA Sports la próxima temporada. Además, ambos llegan en buena dinámica ya que el Racing acumula tres victorias consecutivas en liga, dos de ellas fuera de casa, aunque nunca ha ganado en Gran Canaria, mientras que Las Palmas, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos como local, no pierde en LaLiga Hypermotion desde el pasado 27 de septiembre.

Y para asaltar por primera vez en su historia el estadio de Gran Canaria, el Racing se encomienda al estado de forma de Peio Canales. El centrocampista cedido por el Athletic ha sido clave en el resurgir de los cántabros y acumula dos jornadas consecutivas viendo puerta así como cuatro participaciones de gol --dos tantos y dos asistencias-- en los últimos tres partidos. Por su parte, los canarios se aferran a su gran momento defensivo, ya que son el conjunto menos goleado de la categoría.

Y unos 30 minutos después de que suene el pitido final en Gran Canaria, la UD Almería saltará al Alfonso Marube de Ceuta sabiendo si juega para asaltar el liderato o mantener la segunda plaza. Pero sea cual sea el premio, no lo tendrá fácil ante un equipo ceutí claramente al alza y que, pese a la derrota en la pasada jornada ante el Córdoba (2-0), encadena cuatro victorias ante su público, racha que tratará de mantener ante un rival también entonado que ha sumado 17 de los últimos 21 puntos en juego y acumula ocho partidos sin conocer la derrota.

También aspiran a acabar la jornada en puestos de ascenso directo el Burgos, el Deportivo de la Coruña y el Cádiz. El conjunto burgalés buscará su cuarta victoria consecutiva en la visita del Castellón, el gallego tratará de volver a la senda de la victoria en Riazor, dodne ha empatado sus dos últimos choques, ante la Cultural Leonesa, y el gaditano, que lleva tres jornadas sin ganar, recibirá en el Nuevo Mirandilla al Real Valladolid.

Por otro lado, en busca del Top 6 estarán el equipo más en forma de la competición, el Córdoba, que ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en juego y que visita La Rosaleda para el derbi andaluz ante un necesitado Málaga, que está a dos puntos del descenso, y el Sporting de Gijón, que querrá confirmar su buen momento desde la llegada de Borja Jiménez, con diez de doce puntos sumados, frente a un CD Mirandés, penúltimo, que no gana desde el 5 de septiembre, lo que le costó el puesto a Fran Justo.

PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 7.

Mirandés - Real Sporting 20.30 horas.

Sábado 8.

Real Sociedad B - Leganés 14.00 horas.

Eibar - Albacete 16.15 horas.

Huesca - Andorra 16.15 horas.

Deportivo de la Coruña - Cultural Leonesa 18.30 horas.

Málaga - Córdoba 21.00 horas.

Domingo 9.

Las Palmas - Racing de Santander 14.00 horas.

Ceuta - Almería16.15 horas.

Granada - Real Zaragoza 18.30 horas.

Cádiz - Real Valladolid 21.00 horas.

Lunes 10.

Burgos - Castellón20.30 horas.