El Racing busca mantener distancias con Castellón, Almería, Deportivo y Málaga

Los jugadores del Racing de Santander celebrando un gol. - LALIGA

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander recibe este domingo al Córdoba en los campos de sports de El Sardinero (18.30 horas), en la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los santanderinos buscan afianzar su distancia con el segundo puesto a costa de un Córdoba en crisis, por detrás, Castellón, Almería, Deportivo de la Coruña y Málaga lucharán por acabar la jornada en la segunda plaza.

El Racing de Santander quiere seguir firme en su camino hacia LaLiga EA Sports y busca su tercer triunfo consecutivo después de ganar la pasada jornada en un duelo directo por el ascenso al Castellón. Esta vez tendrá enfrente un Córdoba que ha perdido fuelle en las últimas jornadas, con tres derrotas consecutivas que le han colocado a cuatro puntos de los puestos de 'playoffs'.

Eso sí, los cordobeses siguen siendo el cuarto equipo de la competición que más puntos ha sacado fuera de casa, aunque el curso pasado cayó con claridad en Santander (2-0). En el caso de los locales, están encontrando en el apoyo de su afición su mayor baza para sumar puntos y podrían sumar por primera vez en la temporada cuatro triunfos seguidos en El Sardinero.

Y nada más terminar el duelo en tierras cántabras, el balón echará a rodar en Riazor en un encuentro que medirá al Deportivo de la Coruña y el Granada. Los gallegos, que han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, arrancan la jornada en el cuarto puesto pero igualados a puntos con la segunda posición, por lo que un triunfo podría auparles al ascenso directo. Enfrente, un Granada necesitado de puntos después de sumar sólo tres de los últimos 12 puntos en juego, lo que ha acercado el descenso a sólo dos puntos.

En la jornada sabatina será el turno para que el Castellón, segundo clasificado, olvide la derrota en Castalia ante el Racing de Santander con un triunfo en Zubieta ante una inspirada Real Sociedad B. Los pupilos de Pablo Hernández recuperar la solidez defensiva que les permitió encadenar seis partidos sin encajar, en los que sumaron 14 puntos, frente a un equipo que está viviendo su mejor momento del curso y que ya le puso las cosas difíciles en la primera vuelta (5-4).

Por su parte, el Málaga, que confirmó que la derrota ante la Real Sociedad B ha quedado en el olvido con dos triunfos seguidos, recibirá en la Rosaleda al Real Valladolid, al que los tres puntos ante el Huesca el pasado fin de semana le sirvieron para romper una racha de seis jornadas sin ganar y salir de los puestos de descenso. A pesar de ello, los pucelanos necesitan, al menos puntuar, si quieren acabar en fuera de las últimas cuatro posiciones la jornada.

Ya el lunes, para cerrar la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, el Almería, tercer clasificado y equipo que más puntos ha sumado en las últimas cinco jornadas (13), buscará seguir con su asalto a los puestos de ascenso directo con un partido, a priori, asequible ante la Cultural Leonesa, antepenúltima, que no gana en Liga desde el 7 de diciembre.

En la parte baja de la tabla, el Real Zaragoza abrirá la jornada este viernes ante el Cádiz, partido que será el debut de David Navarro en el banquillo aragonés, que se convertirá en el cuarto técnico en lo que se lleva de curso, en el que necesitará sumar el triunfo casi un mes después ante un conjunto gaditano que ha sumado uno de los últimos 21 puntos en juego.

PROGRAMA DE LA JORNADA 29 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 6.

Cádiz - Real Zaragoza20.30 horas.

Sábado 7.

Huesca - Albacete16.15 horas.

Real Sociedad B - Castellón16.15 horas.

Burgos - Mirandés18.30 horas.

Málaga - Real Valladolid21.00 horas.

Domingo 8.

Las Palmas - Ceuta14.00 horas.

Andorra - Sporting de Gijón16.15 horas.

Leganés - Eibar18.30 horas.

Racing de Santander - Córdoba18.30 horas.

Deportivo de la Coruña - Granada21.00 horas.

Lunes 9.

Almería - Cultural Leonesa20.30 horas.