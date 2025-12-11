El Racing busca mantener el liderato en la visita del necesitado Leganés

El jugador del Real Racing Club Andrés Martín - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 11 Dic.

El Real Racing Club recibe este sábado (18.30 horas) al Club Deportivo Leganés en los Campos de Sport de El Sardinero, en el encuentro más destacado de la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, con el equipo cántabro en busca de un triunfo que le permita mantener el liderato, mientras que el 'pepinero' necesita sumar para alejarse de la zona de descenso.

Los de José Alberto vienen de lograr el pasado domingo un triunfo agónico (2-3) frente al Cádiz CF. El gol de Andrés Martín en el tiempo de descuento certificó la remontada racinguista, que en el minuto 15 perdía por 2-0. Este triunfo y la derrota del Deportivo de la Coruña frente al CD Castellón por 1-3, dejó al Racing como líder en solitario con tres puntos de ventaja.

El equipo santanderino atraviesa un gran estado de forma, con cuatro victorias consecutivas entre Liga y Copa del Rey, mostrando una mayor fiabilidad defensiva. La mala noticia es la lesión del portero Jokin Ezkieta, quien sufre una lesión muscular en el hombro derecho y que se perderá los próximos partidos, poniendo a una racha de 103 encuentros consecutivos jugados en LaLiga Hypermotion.

El portero búlgaro Plamen Andreev será el elegido para el choque de este sábado en El Sardinero frente al CD Leganés, que está situado en la decimosexta posición, a un solo punto de la zona de descenso. Tras el despido de Paco López, Igor Oca asumió el puesto de forma interina y se estrenó con un empate (0-0) frente al Córdoba CF, poniendo fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

El técnico vizcaíno podrá recuperar al extremo izquierdo caboverdiano Duk, tras cumplir su partido de sanción después de ver la tarjeta roja en el duelo frente al Real Zaragoza. También fue expulsado el central marroquí Marvel, que no estará disponible tras ser sancionado con dos encuentros, y que se suma a las bajas de Ruben Peña, Gonzalo Aguilar y Ruben Pulido.

Pendiente de este choque entre cántabros y madrileños estará el Deportivo de la Coruña, que ese mismo sábado (21.00 horas) recibirá a la Real Sociedad B. Después del tropiezo frente al Castellón, los de Antonio Hidalgo buscarán volver a ganar en Riazor, donde se medirán al filial 'txuri urdin' que aún no ha conseguido ningún punto como visitante.

Sobre el papel, el equipo gallego parte como gran favorito, pudiendo sacar ventaja de una jornada en la que sus más inmediatos perseguidores, Almería y Las Palmas, afrontan compromisos complicados frente al Burgos y al Ceuta, respectivamente. El cuadro almeriense, empatado a puntos con el coruñés, se medirá burgalés, que acumula tres derrotas consecutivas y que cierra la zona de 'Playoff'.

Por último, el Castellón cerrará esta decimoctava jornada midiéndose este lunes (20.30 horas) al Mirandés. Con cuatro victorias consecutivas, el equipo de Pablo Hernández es el que está más en forma de toda LaLiga Hypermotion y acecha la segunda plaza de ascenso directo, que en estos momentos ostenta el Deportivo con 32 puntos, a tres de líder Racing.

JORNADA 18 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 12.

Cultural y Deportiva Leonesa - SD Huesca 20.30 horas.

Sábado 13.

Córdoba CF - SD Eibar 14.00 horas.

Real Sporting - Granada CF 16.15 horas.

Real Valladolid - FC Andorra 16.15 horas.

Real Racing Club - CD Leganés 18.30 horas.

RC Deportivo - Real Sociedad B 21.00 horas.

Real Zaragoza - Cádiz CF 21.00 horas.

Domingo 14.

Albacete BP - Málaga CF 16.15 horas.

UD Almería - Burgos CF 18.30 horas.

AD Ceuta FC - UD Las Palmas 21.00 horas.

Lunes 15.

CD Castellón - CD Mirandés 20.30 horas.