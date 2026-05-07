El Racing quiere dar un paso de gigante hacia Primera en plena pugna entre Deportivo y Almería

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este domingo Butarque para enfrentarse al Leganés, en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion, un encuentro en el que los cántabros pueden acercar el ascenso con un triunfo que les permitiría, como mínimo, mantener la distancia de cuatro puntos con el tercer puesto, en manos de un Deportivo de la Coruña que abre la jornada lejos de Riazor ante un necesitado Cádiz.

Sólo cuatro jornadas restan para que LaLiga Hypermotion llegue a su fin y el Racing de Santander espera no necesitar de esos cuatro partidos para confirmar su regreso a Primera División. Los cántabros aventajan en cuatro puntos al tercer clasificado, por lo que una victoria en Leganés, donde no gana desde 2002, podría suponer un paso de gigante hacia el ascenso. Victoria que supondría la cuarta en los últimos cinco partidos --un empate--, así como la cuarta derrota seguida de los madrileños.

Dos días antes, el viernes, el Deportivo de la Coruña abrirá la jornada en la tacita de plata ante el Cádiz. Los gallegos llegan terceros a dos puntos del ascenso directo, y un triunfo en un campo que no ha perdido en el siglo XXI le colocaría momentáneamente segundos, metiendo toda la presión al Almería. Eso sí, tendrán que hacerlo ante un rival tremendamente exigido, ya que los andaluces, que no ganan desde marzo, podrían acabar la jornada en descenso si no puntúan.

El sábado entrará en liza el segundo clasificado de la tabla, el Almería. Los indálicos, que han ganado sus tres últimos partidos, tendrán una visita complicada a El Plantío, donde el Burgos necesita reencontrarse con la victoria tres encuentros después --dos empates-- si quiere regresar a los puestos de 'playoffs', de los que se encuentra a un punto. Además, en el encuentro de ida, los de Ramis ya se llevaron el triunfo de Almería (1-2).

Unas horas antes de que ruede el balón en Burgos, el Castellón, quinto clasificado, disputará su encuentro en el Alfonso Murube ante el Ceuta. Los castellonenses dieron un paso atrás hacia el ascenso directo con la derrota en casa ante el Córdoba (1-2), pero en caso de ganar en la ciudad autónoma, algo que sólo han logrado desde el 17 de noviembre el Real Valladolid y el Deportivo, se afianzarían en el Top 6.

Y en el último encuentro de la jornada sabatina, el Málaga defenderá su posición de 'playoffs' en La Rosaleda frente a un Sporting de Gijón sin aspiraciones en lo que resta de curso. Un puesto amenazado por su víctima en la pasada jornada, el Eibar, que no se puede permitir otro tropiezo el domingo en Miranda de Ebro ante el Mirandés, al que le urge seguir sumando si no quiere ver la permanencia cada vez más lejana.

Mejor posición de cara a estar entre los seis primeros a final de temporada tiene Las Palmas. Los canarios, que arrancan la jornada a cuatro puntos del ascenso directo, viajan a Andorra con la opción de asaltar la tercera posición, para lo que necesitarán dar continuidad al triunfo conseguido en su último partido a domicilio, ante el Cádiz (1-2). Además, también el domingo, el Córdoba apurará sus mínimas opciones de 'playoffs' en El Arcángel frente al Granada.

HORARIOS JORNADA 39 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 8.

Cádiz - Deportivo de la Coruña20.30 horas.

Sábado 9.

Ceuta - Castellón14.00 horas.

Albacete - Cultural Leonesa16.15 horas.

Burgos - Almería16.15 horas.

Real Valladolid - Real Zaragoza18.30 horas.

Málaga - Sporting Gijón21.00 horas.

Domingo 10.

Andorra - Las Palmas14.00 horas.

Leganés - Racing de Santander16.15 horas.

Córdoba - Granada18.30 horas.

Mirandés - Eibar18.30 horas.

Lunes 11.

Huesca - Real Sociedad B20.30 horas.