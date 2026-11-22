Real Racing Club de Santander - Real Sociedad - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander venció (3-2) a la Real Sociedad este domingo para sumarse a la pelea en zona noble de LaLiga EA Sports, en una jornada 13 que dejó también el triunfo (1-0) de Osasuna contra el colista Málaga en El Sadar.

El equipo cántabro brindó tres puntos de máximo disfrute a El Sardinero, aunque la Real perdonó como para sacar algo de provecho. Después del empate en el derbi entre Sevilla y Real Betis, el conjunto 'txuri-urdin' no lo aprovechó para asentarse en zona europea, y el Racing se colocó séptimo como aspirante.

Pese al parón por selecciones, ambos equipos dejaron una versión eléctrica, que convirtió en goles el conjunto local gracias a la inspiración de Yassir Zabiri, con un doblete a los ocho minutos. La Real no se vino abajo y respondió con buen fútbol y ocasiones, pero con la falta de puntería que le ha lastrado otras veces.

En el descuento antes del descanso, Mikel Oyarzabal recortó distancias con un disparo mordido, cuando los vascos habían topado con Julen Agirrezabala en mejores ocasiones, asistido por un Sergio Gómez que había sido de lo mejor de la Real. En la reanudación, el Racing cedió demasiado protagonismo y no tardó en encajar el 2-2.

Los de Pellegrino Matarazzo se hicieron con el balón y volvieron a tocar con calidad hasta que empató Gonçalo Guedes a la hora de encuentro. Lo estaba pasando mal el Racing cuando Íñigo Vicente filtró un pase a la carrera de Zabiri, revelación de la temporada y pesadilla de un Álex Remiro que cometió penalti. Sergio Canales convirtió el 3-2. La Real se volcó pero el Racing resistió.

Además, Osasuna se quedó los tres puntos en El Sadar, importantes para encontrar el efecto de Jagoba Arrasate en su banquillo, gracias a un cabezazo en plancha de Ante Budimir a los 20 minutos. El equipo 'rojillo' fue mejor en el primer tiempo, aunque no encontró más premio de cara al gol, con Kike Barja rondando igual que el croata.

En la reanudación, el artillero oficial de los andaluces, Adrián Niño, tuvo el empate en un mano a mano con el meta loca. Osasuna olvidó el susto con más posesión y un balón al poste de Budimir, pero no llegó la sentencia local. Así, el Málaga hizo sufrir al Sadar, con un tramo final insistente y las opciones de Juan Cruz o el propio Niño, atento también Sergio Herrera bajo palos.

Un quiero y no puedo para el equipo de Juan Funes, que sigue sin ganar en su regreso a Primera ocho años después, colista a siete puntos de la salvación. Mientras, Osasuna se coloca en 15, recuperando el sabor de la victoria más de un mes después.